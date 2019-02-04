【11．11三罷衝突】兩女大學生涉非法集結違法蒙面須宵禁　一男涉襲警准保釋 (18:51)

網民昨（11日）發起「三罷」行動，在將軍澳示威中，兩名女大學生涉非法集結及違反《禁蒙面法》，另一男子涉襲警；牛頭角示威中一名16歲女學生被控非法集結。4宗案件今午（12日）在觀塘裁判法院提堂，16歲女學生留醫缺席聆訊，其餘3名被告均獲准保釋，押後至明年1月7日再訊。
首宗案件被告鍾佩儀（19歲）為樹仁大學二年級生，被控非法集結、身處非法集結時使用蒙面物品共兩罪。控罪指出，她於11月11日在將軍澳寶順路與翠嶺路交界參與非法集結，以及使用黑色襯衣作面罩包圍臉部。
第二宗案件的被告歐沅怡（20歲）為港大理學院三年級生，被控非法集結、身處非法集結時使用蒙面物品共兩罪。控罪指出，她於同日在將軍澳唐明街與唐俊街交界參與非法集結，以及使用黑色口罩蒙面。
第三宗案件的被告龔逸勤（18歲）為文員，同時是應屆中學文憑試自修生，被控襲警。控罪指出，他同日在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長A，庭上讀出警員編號為58151，控方解釋是其後加上警員編號。據了解，龔逸勤途經上址，見到警員追捕示威者，涉腳踢警員，對方沒有受傷。
三名被告暫時毋須答辯，控方申請押後三案，待進一步調查及索取法律意見。署理主任裁判官徐綺薇批准3人各以3000元保釋，不准離港，往警署報到，兩名女大學生須守宵禁令，龔逸勤則毋須遵守。
第四宗案件的16歲女學生黃名睿被控一項非法集結，控罪指出，她同日在牛頭角觀塘道參與非法集結。她今日留醫缺席聆訊，徐官押後至11月15日再訊，或提早出院帶上庭應訊，其間交由警方看管。