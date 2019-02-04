【11．11三罷衝突】兩女大學生涉非法集結違法蒙面須宵禁　一男涉襲警准保釋 (18:51)

首宗案件被告鍾佩儀（19歲）為樹仁大學二年級生，被控非法集結、身處非法集結時使用蒙面物品共兩罪。控罪指出，她於11月11日在將軍澳寶順路與翠嶺路交界參與非法集結，以及使用黑色襯衣作面罩包圍臉部。

第二宗案件的被告歐沅怡（20歲）為港大理學院三年級生，被控非法集結、身處非法集結時使用蒙面物品共兩罪。控罪指出，她於同日在將軍澳唐明街與唐俊街交界參與非法集結，以及使用黑色口罩蒙面。

第三宗案件的被告龔逸勤（18歲）為文員，同時是應屆中學文憑試自修生，被控襲警。控罪指出，他同日在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長A，庭上讀出警員編號為58151，控方解釋是其後加上警員編號。據了解，龔逸勤途經上址，見到警員追捕示威者，涉腳踢警員，對方沒有受傷。

三名被告暫時毋須答辯，控方申請押後三案，待進一步調查及索取法律意見。署理主任裁判官徐綺薇批准3人各以3000元保釋，不准離港，往警署報到，兩名女大學生須守宵禁令，龔逸勤則毋須遵守。

第四宗案件的16歲女學生黃名睿被控一項非法集結，控罪指出，她同日在牛頭角觀塘道參與非法集結。她今日留醫缺席聆訊，徐官押後至11月15日再訊，或提早出院帶上庭應訊，其間交由警方看管。

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