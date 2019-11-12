【維園年宵】最大快餐檔20.2萬成交價跌六成　逾30濕貨攤無人問津 (16:32)

今早先競投維園3檔快餐檔及60個濕貨攤。維園最大的快餐檔經過11口叫價，由一女士投得，她沒回應傳媒提問。另外兩個快餐檔由鄭小姐以100,590元和黃小姐以底價100,390元投得。鄭透露自己會賣熟食，今年首次投檔，預計逛年宵人流會較少，但仍想「搏一下」。黃小姐表示，以往競投乾貨攤，今年第一次轉戰快餐檔，打算賣雞仔餅，對以底價投得感喜出望外。黃說，不擔心人流，相信香港人會理性。三檔快餐檔總成交額僅得402,980元，比去年最大快餐檔成交價52萬元還要低。

今年食環署取消了乾貨攤，但仍見政黨人士參與競投。支聯會副主席蔡耀昌表示，以11080元投得近天后的1號及2號檔。他說，對年宵安排大感不滿，只好迫不得已競投濕貨攤。他透露，會考慮培植「自由花」出售，亦會考慮賣代表天安門母親標誌的白玫瑰。社民連主席吳文遠表示，以5777元及底價5440元投得兩個檔「招呼政府及（特首）林鄭月娥」。他說，未考慮會賣什麼，但會依規矩賣花卉及石境盆栽，「不會令各位失望」。

桃花大王劉海濤去年以30多萬元投得12個檔，今早亦率先以底價左右的價錢投得4個檔，他估計今年或能以10萬元左右投得20個檔。他表示，賣了桃花43年，「新年大家可以唔食雞，但一定要擺棵花，好意頭」。他又估計，買濕貨的潛在顧客對乾貨興趣不大，反之亦然，估計生意不會受太大影響。

另外，花農譚先生不滿今年安排上午場完結前，已先重新競投無人問津的攤擋，認為和往年程序不同，他有興趣投較後號碼的攤檔，認為今年安排是「打尖」。

食環署高級總監（行動一）王德發指出，上午一輪主要是以底價或底價高一點成交，而過往維園年宵只試過一次有兩個乾貨攤租不出。他說，今年的年宵行人通道由過往13至14米加闊至19至20米。被問及今年競投氣氛較冷淡，如有年宵只有數檔租出，是否仍「搞得成」，或對於有示威場面時，如何安排何時提早結束年宵，他表示屆時會有全盤考慮。他亦說，未收到指示要審查年宵上出現如「光復香港 時代革命」等的政治字眼。

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