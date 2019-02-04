【11．12三罷衝突】市民中環快閃集會　黑衣人快閃扔磚　將新巴車呔放氣 (15:26)

【15:26】防暴警於中環畢打街一帶施放催淚彈驅散示威者。

【14:49】黑衣人將磚頭掉落干諾道中隧道，阻擋行車。有黑衣人表示，行動為「快閃」，掉完便走。另有黑衣人將新巴的車呔放氣。

【14:10】現場只餘下非穿黑衣的集會者舉手高呼口號。

【14:00】踏入下午2時，黑衣人隨即後退離場，現場仍有數以百計集會者聚集。

【13:50】午飯時間即將完結，但人潮未見減退，現場仍有數以百計人群，包括前線黑衣人及站在後面的上班族。警方撤離後未有返回現場驅散人群。

【13:38】33歲任職培訓行業的穿西裝男子不願透露姓名受訪稱，本身是西灣河街坊的他，是昨日（11日）西灣河開槍事件的目擊者之一，他目睹被警察抱住的白衣人僅是路過，對方沒有設路障或衝擊，其同行伙伴卻因而被槍傷。他稱昨日已經罷工，今日趁午飯時間到場支援前線，身上帶備生理鹽水，笑說「今日老闆放假」，會視乎情況才返回辦公室。

【13:30】25歲任職金融業、身穿恤衫西褲的男子於中環快閃行動中站於前線，他表示今日沒有上班，亦非住在附近，站出來想「掩護下」，幫助前線抗爭者。

【13:24】一名南亞裔男子突然以磚頭打破新巴司機位的擋風玻璃，之後立即被帶離現場及遭「訓斥」。稍後有黑衣人於現場聲稱要籌錢，又有人在地上及玻璃上噴上「Sorry:(」，又貼出紙條表示「阻止唔切」。

【12:58】 中環防暴警曾一度舉藍旗、黑旗及橙旗，與在畢打街聚集的示威者對峙，其後警察收隊上車離開，畢打街的示威者遂上前至干諾道中推前防線。

【12:52】 防暴舉黑旗。

【12:50】 畢打街聚集數以百計人群，現場有人噴黑巴士擋風玻璃。

【12:47】 防暴警於畢打街干諾道中戒備。

【12:39】 中環有示威者佔據畢打街與德輔道交界十字路口，有人以雜物設路障，其間示威者高叫口號，有路障曾起火，消防員在場戒備。據悉，防暴警於交易廣場平台戒備。現場有人大叫：「唔使驚㗎，我地落嚟放飯㗎咋﹗」

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