【11．12三罷衝突】入夜後防暴警中環制服兩人　旺角彌敦道施催淚彈 (20:04)

【19:46】在中環，防暴警及速龍小隊由干諾道中沿畢打街快速衝前到皇后大道中，其間制服最少兩人。

【19:26】中環聚集的人群明顯減少，只餘為數不多且分散的圍觀者，最前線有約50人，另黑衣人約20人。畢打街被路障封鎖，附近交通受阻。

【19:12】旺角彌敦道與山東街交界較早時有一批示威者聚集，用磚頭、竹枝等堵路，防暴警隨後到場施放多枚催淚彈。

【18:51】6時許，馬鞍山富安花園對開有示威者設路障縱火，防暴警隨後到場，示威者四散。

【17:42】大埔防暴警於太和路附近將一名示威者制服在地上。

【17:17】中環干諾道中遺留一個未爆開的手擲式催淚彈，有人用磚頭將其圍住，又用紙皮箱蓋着。

【17:06】中環有市民在畢打街往德輔道中跑走期間，被催淚彈擊中頭部，身上全是血。大埔太和路防暴警舉黑旗，不斷施放催淚彈。

【16:55】中環防暴警沿畢打街後退至干諾道中時，圍觀群眾跟隨，防暴警遂施放多枚催淚彈驅散人群，部分催淚彈殼起火，防暴警其後登上警車離去。

【16:50】防暴警要求中環畢打街與德輔道中交界約百名於行人路圍觀市民散開不果，在群眾無衝擊情況下施放多枚催淚彈。

【16:48】一批示威者較早時於大埔太和路用磚頭等堵路，防暴警到場施放催淚彈。

【16:16】中環置地遮打商場內有人聚集圍觀，防暴警驅散圍觀人群。

【16:21】中環德輔道中一帶每當街上有人責罵警方或高叫，警方即以擾亂公眾秩序、引起公眾不安、或參與非法集結（即使現場人數為數不多）等為由，要求市民「收聲」。

【16:10】防暴警於德輔道中向不足50名圍觀市民舉藍旗，稱他們參與非法集結，一名圍觀市民大叫疑被制服者姓名，被警員搜身。

【15:51】中環多人被警方帶走，最少一人送院。

【15:26】防暴警於中環畢打街一帶施放催淚彈驅散示威者，警方其後拘捕2人，另有10多名示威者被速龍小隊圍着。

【15:10】干諾道中有機場巴士調頭不果，打橫攔在干諾道中，有示威者以噴漆塗污擋風玻璃及倒後鏡，又將磚頭及雪糕筒攝入車輪前致其不能移動。

【14:49】黑衣人將磚頭掉落干諾道中隧道，阻擋行車。有黑衣人表示，行動為「快閃」，掉完便走。另有黑衣人將新巴的車胎放氣。

【14:10】現場只餘下非穿黑衣的集會者舉手高呼口號。

【14:00】踏入下午2時，黑衣人隨即後退離場，現場仍有數以百計集會者聚集。

【13:50】午飯時間即將完結，但人潮未見減退，現場仍有數以百計人群，包括前線黑衣人及站在後面的上班族。警方撤離後未有返回現場驅散人群。

【13:38】33歲任職培訓行業的穿西裝男子不願透露姓名受訪稱，本身是西灣河街坊的他，是昨日（11日）西灣河開槍事件的目擊者之一，他目睹被警察抱住的白衣人僅是路過，對方沒有設路障或衝擊，其同行伙伴卻因而被槍傷。他稱昨日已經罷工，今日趁午飯時間到場支援前線，身上帶備生理鹽水，笑說「今日老闆放假」，會視乎情況才返回辦公室。

【13:30】25歲任職金融業、身穿恤衫西褲的男子於中環快閃行動中站於前線，他表示今日沒有上班，亦非住在附近，站出來想「掩護下」，幫助前線抗爭者。

【13:24】一名南亞裔男子突然以磚頭打破新巴司機位的擋風玻璃，之後立即被帶離現場及遭「訓斥」。稍後有黑衣人於現場聲稱要籌錢，又有人在地上及玻璃上噴上「Sorry:(」，又貼出紙條表示「阻止唔切」。

【12:58】 中環防暴警曾一度舉藍旗、黑旗及橙旗，與在畢打街聚集的示威者對峙，其後警察收隊上車離開，畢打街的示威者遂上前至干諾道中推前防線。

【12:52】 防暴舉黑旗。

【12:50】 畢打街聚集數以百計人群，現場有人噴黑巴士擋風玻璃。

【12:47】 防暴警於畢打街干諾道中戒備。

【12:39】 中環有示威者佔據畢打街與德輔道交界十字路口，有人以雜物設路障，其間示威者高叫口號，有路障曾起火，消防員在場戒備。據悉，防暴警於交易廣場平台戒備。現場有人大叫：「唔使驚㗎，我地落嚟放飯㗎咋﹗」

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