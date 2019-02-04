【11．12城大衝突】警指揮官指令開槍打頭　警方：武力使用原則永遠不變 (16:50)

【11:58】昨日（11日）本港多區有示威者堵路、縱火及擲物等，防暴警分別進入中大及理大，並發射催淚彈、布袋彈及橡膠彈，是反修例運動以來首度在大學校園內發射這些武器。網民今早（12日）再度發起「大三罷」，防暴警再次於多間大專院校與示威者對峙。

根據Now新聞台拍攝的片段，今早約8時08分，警方與天橋卡的示威者對峙期間，在地面的防暴警指揮官曾開咪向在場警員下指令：「佢突個頭出嚟，打頭呀」，一名防暴警隨即向天橋發射一發疑為橡膠彈，擊落橋上一把雨傘。本報正向警方了解事件。

今早防暴警施放催淚彈時，同學A（化名）稱當時在橋上，他聽不到警員說瞄準頭射，但認為警也只可打頭，因為示威者在橋上躲在傘陣後，只會「伸個頭出來」。而防暴警發射橡膠子彈時，有橡膠子彈刷過傘陣，落在同學A的左胸，他表示傷勢不重。

香港城市大學學生媒體「城市廣播」今晨表示，早上近7時半，大批防暴警於歌和老街一帶發射催淚彈，及後向城大宿舍發射超過5枚催淚彈，又多次進入城大校園範圍。警方稱，自早上7時起，有激進示威者聚集於通往城大宿舍的行人天橋，從高處向地面投擲磚頭等硬物；亦有激進示威者在歌和老街與達之路交界，以磚頭、木板及鐵欄等雜物堵塞多條行車線。警方在附近一帶驅散，其間施放多枚催淚煙。

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