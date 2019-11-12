無業漢巴士座位插針刺傷乘客　官稱須予嚴厲責斥判囚2年 (13:19)

被告莫湛深（32歲）早前承認有意圖傷人及刑事損壞共4罪。辯方求情稱，心理學家指出被告處理情緒有問題，其他方面大致正面，加上他背景清白，「可能會有壞朋友，貪玩」，或是一時心情鬱悶，鑽牛角尖才犯案。辯方表示，被告扣押至今已16個月，希望法庭念在案中事主只受輕傷，被告深感悔意，從輕發落。

法官判刑指，被告面對控罪嚴重，對任何巴士乘客均可造成嚴重傷害，可幸事件未面有導致有人重傷，但法庭亦必須對此予以嚴厲責斥及阻嚇，判被告入獄2年。

案情指出，被告去年6月27日先後在青衣、油麻地、沙田登上4輛巴士。其中一名女乘客在41A巴士上層，被尖銳物件刺到，發現座位中央垂直插着一根縫紉針；兩名女乘客則分別在48X巴士上層，被尖銳物件刺到。

被告其後被捕，警誡下承認「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客」。九巴車上閉路電視曾拍攝到被告在涉案巴士上多次轉換座位的情况。

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