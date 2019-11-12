林鄭月娥︰示威者擬癱瘓香港造成停擺　斥「極為自私」 (11:44)

林鄭月娥表示，各行業市民緊守崗位，不向暴力和激進行為妥協，堅持上班上學。她稱政府有關部門會盡快修復受破壞的設施，為市民提供安全有序的環境，繼續日常生活。

對於謠傳政府會宣布停工停課，林鄭月娥稱有人不斷在網上鼓吹，作出干擾報道，背後目的是造成整個香港停下來的觀感。如果政府輕言決定將日常活動貿然停下來，包括停學，就會跌入圈套。

對於本月24日舉行的區議會選舉，她形容十分重要，政府有責任維護400萬人的選舉權，故會盡最大努力舉辦安全有序的選舉，暫未看到需決定取消或押後選舉的「死線」，稱這是艱難決定，當局會考慮選管會及危機管理委員會的建議，準備就緒後便會公布投票日的安排。

至於監警會的國際專家組進度報告指出，該會獨立調查能力不足，林鄭月娥回應稱，政府須等待監警會明年1月提交初步審視報告，屆時會研究報告有關成立獨立調查委員會的建議，再作跟進。

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