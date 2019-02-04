【11．12大學衝突】段崇智現身中大校園　今午至少4人被捕　明日課堂取消 (17:49)

【17:45】段崇智在職員陪同下前往二號橋準備跟警方傾談，記者未有跟隨。

【17:31】浸大宣布明日繼續停課。

【17:29】中大校長段崇智現身人群聚集現場，正緩緩前行到中大運動場。立法會議員譚文豪、林卓廷等亦在場。段崇智被多人包圍未能前進，有記者向他提問，他未有任何回應。有示威者就向他展示催淚彈的彈殼。

【17:15】示威者在夏鼎基運動場外再度縱火，把一輛校巴駛近火堆，向車底放置燃燒物品，有消防員到場嘗試滅火。

【16:32】有消防員到場滅火，大批示威者逗留在中大夏鼎基運動場外。

中大亦宣布，由於校園範圍持續有示威者與警方對峙，發生衝突的風險極高，且校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，明日（13日）課堂將會取消。

【15:57】示威者在夏鼎基運動場內外設傘陣掩護，在場外縱火及設置路障，警方再發射十多枚催淚彈。有示威者登上中大校巴，未知目的為何。

【15:38】警方再度舉黑旗，向夏鼎基運動場發射多枚催淚彈，現場有汽車被焚燒，大量防暴警員到場增援。

【15:27】警方衝前進行拘捕行動，至少4名示威者被捕，有警員一度向記者舉防暴槍警告離開。

【15:09】警方於中大校園二號橋的橋頭位置推前防線，警告示威者不要推進，舉橙旗及黑旗，表示警方「絕對可以使用橡膠彈」。警方其後發射數十枚催淚彈及橡膠彈，示威者向警方投擲多枚汽油彈及磚頭。

【14:25】中大新傳學院專業應用副教授潘達培及數名校方代表到場，在警方及示威者之間協調。警方表示如示威者不散去，防暴警不會撤離。示威者期間搬來5個大垃圾桶，並將防線推前2至3米，防暴警隨即舉黑旗及橙旗，雙方繼續對峙。

【13:26】中大下午發聲明稱，今早約10:30，有人破壞夏鼎基運動場的門鎖，擅自闖入器材倉庫，並取走一批用於體育運動用途的弓、箭、標槍等物資。校方代表迅速處理事件，已取回已知被取走的所有物品。校方呼籲學生、職員出入校園時遠離發生衝突的地點，以免發生意外。

【12:25】警方在歌和老街朝城大天橋方向發射多枚催淚彈。

【12:13】中大副校長吳基培、吳樹培到中大現場與學生溝通。學生表示，凌晨曾有人到過課室詢問副校長是否警員，另外亦希望副校長能指出校園所包含的範圍，警員是否可以進入2號橋。

【12:00】香港大學港大近今早有黑衣人從天橋拋下雜物至薄扶林道，使車無法經過，防止再有警察進入校園。港大理學院院長艾宏思（Matthew Evans）一度到場並與學生傾談，又邀請參與示威的學生到校園內對話，呼籲他們避免與警方起衝突。

【11:57】浸大校長錢大康今日向學生及教職員發信，表示昨日收到不少學生及畢業生回應，表示很希望校方舉行畢業禮，校方現正考慮將畢業禮延期而非取消。浸大昨日（11日）下午向學生及教職員發電郵，稱經安全風險評估，決定取消原定周四至下周一（14日至18日）舉行的畢業典禮。

【11:42】防暴警自今早7時許開始，於中大通往科學園的2號橋與示威者對峙。約20名防暴警其後封鎖二號橋，進入中大範圍內築起防線，護送泥頭車及工人清理橋上的路障。示威者於50米外搬出大量雜物作路障。

【11:30】在城大外，防暴一度展示橙旗，稱山坡有人疑似想擲汽油彈。

【10:46】警方向城大學生宿舍天橋發射多枚催淚彈及布袋彈。

【10:25】根據Now新聞台拍攝的片段，今早8時許，警方與示威者對峙期間，防暴警指揮官曾用咪向在場警員下指令：「佢突個頭出嚟，打頭呀」，一名防暴警隨即向連接城大學生宿舍的天橋發射一發疑為橡膠彈，擊落橋上一把雨傘。本報正向警方了解事件。

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【10:15】約10時，有黑衣人鋸斷路旁兩棵樹，搬出馬路設路障。

【09:33】香港城市大學學生媒體「城市廣播」今晨（12日）表示，早上近7時半，大量防暴警於歌和老街一帶發射催淚彈，及後向城大宿舍發射超過5枚催淚彈，又多次進入城大校園範圍。至近8時半，防暴警暫時撤離。

從「城市廣播」片段所見，當時有黑衣人在掘磚堵路，警方其後施放催淚彈，當時仍有車輛在馬路駛過。

警方表示，自早上7時起，有激進示威者聚集一條通往於九龍塘城市大學宿舍的行人天橋，從高處向地面投擲磚頭等硬物；有激進示威者在歌和老街與達之路交界，以磚頭、木板及鐵欄等雜物堵塞多條行車線。警方在附近一帶驅散，其間施放多枚催淚煙。

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