【交通消息】東鐵火炭至大埔墟服務暫停　不停沙田站　太子旺角站關閉 (10:39)

【10:30】東鐵線服務最新調整，火炭站至大埔墟站，暫停服務；紅磡至火炭站維持6分鐘一班車，但不停沙田站；大埔墟至羅湖站，維持15分鐘一班車；大埔墟至落馬洲站，維持20分鐘一班車。港鐵呼籲乘客為行程預留充裕乘車時間。

【09:59】港鐵表示，由於突發情況，旺角站需要關閉，觀塘線及荃灣線列車不停旺角站。

【09:14】黃埔站重開，觀塘線列車服務陸續回復正常。

【08:49】沙田站至大圍站路段有一列車疑因車底卡住物件，未能移動，乘客在職員安排下，需沿路軌步行回沙田站。

東鐵線紅磡站對開路軌被人投擲汽油彈，港鐵人員正了解對服務的影響。

東涌站已重開，東涌線列車服務陸續回復正常，恢復行走香港站至東涌站。

【08:42】觀塘線黃埔站由於突發情況，需要關閉，列車目前維持調景嶺至何文田站的服務。

【08:24】港鐵公布，東鐵線大圍站至大埔墟站暫停服務，紅磡至大圍站，維持6分鐘一班車；大埔墟至羅湖站，維持15分鐘一班車；大埔墟至落馬洲站，維持15分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士，行走大圍至大埔墟站。

【08:19】馬鞍山線石門至大水坑之間的路軌範圍有外物，列車服務一度受影響，目前外物已清理，服務陸續回復。

【08:05】港鐵表示，由於東涌站被人破壞，為保障乘客及員工安全，車站要即時關閉。列車不停東涌站，東涌線列車只維持香港站至欣澳站的服務。

【07:40】港鐵今早（12日）公布，因應車站有突發情況，東鐵線列車服務受阻，火炭站至大埔墟站服務暫停。西鐵線亦由於有突發情況，錦上路至屯門站服務暫停。葵芳站、西灣河站暫時關閉，列車不停相關車站。

港鐵表示，大學站附近及介乎粉嶺與上水之間的路段被人投擲物件，現時粉嶺與上水站之間被投擲的物件已清理，在大學站附近的仍在處理中。港鐵表示，正安排免費接駁巴士，行走沙田至大埔墟站，請乘客為行程預留充裕乘車時間。

東鐵線現維持以下服務，紅磡至火炭站，維持6分鐘一班車；大埔墟至羅湖站，維持15分鐘一班車；大埔墟至落馬洲站，維持15分鐘一班車。

西鐵線方面，由於突發情況，錦上路至屯門站服務即時暫停。紅磡至錦上路站，維持5分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士行走錦上路至屯門，接載受影響乘客。

輕鐵方面，由於個別車站設施及信號設備被破壞，輕鐵705、706及751P線暫停。761P線在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定、兆麟，並以三聖為終點站。614及614P線將由市中心改經屯門、河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班。

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