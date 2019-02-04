女子指遭警輪姦墮胎　不滿警抹黑　代表律師：法醫已取胎兒DNA (21:16)

【20:26】少女X指控在荃灣警署被數名警員強姦，其代表律師今（11日）發聲明指出，警方在沒有X同意下取得搜查令以檢取她的醫療紀錄，後來發出搜查令的裁判官下令暫緩執行搜查令；法醫亦已從X的終止懷孕手術後，從胎兒取得DNA樣本作檢驗。X又批評警方披露及評論案件有關的資料，企圖抹黑她及影響日後的起訴。

聲明表示，2019年10月某天，X就她指稱在荃灣警署內被強姦報案，向警方說出詳細經過，亦回答了警方巨細無遺及具侵略性的問題，並按警方要求接受了法醫檢查；她亦接受終止懷孕的手術，法醫亦從胎兒取得DNA樣本作檢驗，辨別至少一名懷疑施暴者。

X多次向警方查問案件的進度，但調查隊伍拒絕提供詳情，卻於上周一（4日）在沒有X同意下，向法庭取得搜查令，檢取她的私人醫療紀錄，包括案發前的紀錄；搜查令亦批准警方從她私人醫生的診所，取得案發數日前後的閉路電視紀錄。X不服向法庭挑戰搜查令，上周二（5日）早上，發出搜查令的裁判官決定暫緩執行搜查令，同時頒令將X匿名。

警方上周六（9日）回應稱，投訴警察課10月22日收到一名律師代表報案，稱其當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦，由於指控嚴重，警方隨即將個案交由新界南總區重案組調查；目前報案人的指控內容與調查結果不脗合，警方會就指控繼續調查。

聲明指出，警察公共關係科及不具名的「警方消息人士」選擇性透露疑似有關案件調查的細節，並對證據作出負面評價，令任何客觀的旁觀者相信，此舉是有意公開抹黑X並影響未來的起訴。

X批評警方的行為令人不齒及冒犯，對此予以最強烈的譴責，她亦無法信任香港警察可以公正地調查案件，要求警方立即停止公開披露及評論她的案件及相關資料。

相關報道：女子報案遭警輪姦 謝振中否認向傳媒透露事主病歷