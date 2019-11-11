7民主派議員涉違《立法會權力條例》　准保釋明年1月再訊 (19:52)

7名被告依次為新民主同盟范國威（53歲）、朱凱廸（42歲）、民主黨林卓廷（42歲）、公民黨郭家麒（58歲）、議會陣線區諾軒（32歲）、街工梁耀忠（66歲）及人民力量陳志全（47歲），他們共被控5項違反《立法會權力及特權條例》第19（a）條，即於今年5月11日在立法會會議室1，分別襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌、周浩鼎或葛珮帆議員。

代表梁耀忠的大律師郭憬憲稱，律政司長同意控方檢控時，須就案情或環境作同意解釋，司長於本案卻沒作解釋，故要求法庭裁定檢控無效。主任裁判官錢禮稱，司長同意檢控時，沒有不妥之處，批准繼續檢控。

代表林卓廷的資深大律師彭耀鴻表示，林尚未被捕，依據相關條例，裁判官沒有權批准他保釋。控方則指出，林過去的周末躲在立法會，警方無法拘捕，他現在主動投案，法庭有權批准他保釋。錢官終批准7名被告以現金500元保釋，案件押後至明年1月13日再訊。

今屆區議會選舉，朱凱廸參選八鄉南區，對手有黎永添及徐卓然；林卓廷參選石湖墟區，對手有梁金成和孔永業；梁耀忠參選葵芳區，對手有林映惠和曾子麟；范國威參選運亨區，對手有楊聰、戴卓然及劉志成。

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