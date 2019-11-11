林鄭：「三罷」令香港受暴力衝擊　斥示威者「不會得逞」 (19:14)

林鄭月娥今日聯同保安局長李家超（左二）、運輸及房屋局長陳帆、教育局長楊潤雄及食物及衛生局長陳肇始見記者。她呼籲市民認清事件的本質是破壞，說今日各區衝突有超過60人受傷，其中有兩宗事件情況嚴重，包括有學生在西灣河中槍，以及有中年男子在馬鞍山與其他政見不同的在場人士爭執，被人淋潑易燃液體及點火，形容後者「令人髮指」，「是活生生地放火燒一個人，大家在網上可睇得一清二楚」。她又批評，有關行為遠超過提出訴求，「大家都好驚，以後還可不可以出街、用手機甚至說話」。

被問及前終審法院法官李國能提出成立獨立調查委員會，至今已數個月，但社會仍然動蕩，是否後悔沒有接納李官的建議。林鄭月娥回應，稱令社會動蕩的原因是示威者的暴力行為，希望社會給予監警會時間去為事件作出審視。

早前有警員稱要為科大生周梓樂死亡事件「開香檳慶祝」，以及今日出現交通警駕駛電單車撞向人群的情況，有記者問及是否認同警員已經失控。林鄭月娥表示不認同，管理層亦已作訓斥，但不能因為個別的言論而引伸指前線警員失控的說法，又稱3萬名警隊是維持治安的重要支柱。

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