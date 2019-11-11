【西灣河21歲男中彈】警方稱有示威者圖搶槍　警員受威脅下開槍 (18:24)

稱看不到警員搬動中槍男子

被問到為何警員移動中槍受傷的男子，郭柏聰稱看不到警員搬動中槍男子身體的片段畫面，自言手上片段只顯示中槍男子在救護車到場後嘗試逃走，強調警方在記者會所播放的片段並無刪改。他說，涉事警長認為自己有足夠能力處理移除路障的工作，他承認更安全的選擇是尋求支援，惟支援人員到場需時。

被問到交通警的裝備是否不足以處理示威現場，郭柏聰稱警隊不同單位有不同裝備，交通警的裝備是作執行路上交通工作，「我同事已用所提供的裝備處理這個環境」，至於是否警員的行動激怒在場者情緒，郭稱公眾可自行看片判斷，又言「若將所有裝備戴上身，不只是似聖誕樹，可能似林村許願樹」。

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