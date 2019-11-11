【西灣河21歲男中彈】警方稱有示威者圖搶槍　警員受威脅下開槍 (18:24)

網民發起「三罷」，本港多區出現衝突，在西灣河有交通警今早（11日）開了3發實彈槍，21歲男子中彈受傷。警方下午舉行例行記者會，港島總區指揮官郭柏聰表示，事發時一名警署警長正移除路障，有5至6名蒙面人大叫「唔好畀佢走」，最少一人手持「類似鐵通物體」，警長感生命受威脅下拔槍及擎槍，惟一名白衣蒙面人仍靠近，糾纏期間另有黑衣蒙面人走近，「他的右手嘗試接觸警長佩槍及搶槍」，警長在受威脅下決定開槍，擊中其中一名男子右腹。他指出，警長在電光火石間沒辦法給予任何警告。
稱看不到警員搬動中槍男子
被問到為何警員移動中槍受傷的男子，郭柏聰稱看不到警員搬動中槍男子身體的片段畫面，自言手上片段只顯示中槍男子在救護車到場後嘗試逃走，強調警方在記者會所播放的片段並無刪改。他說，涉事警長認為自己有足夠能力處理移除路障的工作，他承認更安全的選擇是尋求支援，惟支援人員到場需時。
被問到交通警的裝備是否不足以處理示威現場，郭柏聰稱警隊不同單位有不同裝備，交通警的裝備是作執行路上交通工作，「我同事已用所提供的裝備處理這個環境」，至於是否警員的行動激怒在場者情緒，郭稱公眾可自行看片判斷，又言「若將所有裝備戴上身，不只是似聖誕樹，可能似林村許願樹」。
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