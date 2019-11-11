沙田區議員許銳宇涉阻差辦公　控方申涉案警匿名 (17:17)

被告許銳宇（31歲），被控於今年7月14日於沙田新城市廣場一期L3層中庭，故意阻撓正當執行職務的警務人員，即警署警長葉克勤。

控方提出修改控罪，改為被告在同日同地和其他不知名人士，故意阻撓正當執行職務的警務人員X。控方解釋在現時社會運動中，警員很可能被騷擾。辯方則表示，本案以阻差辦公起訴，並非襲警或傷人，現時未見事主受攻擊或威脅。

署理主任裁判官高偉雄表示，案件上次提堂時，涉事警長的名字已在公眾領域中發布，反問控方現時隱去名字有何作用。高偉雄又指出，高等法院早前已批出臨時禁制令，保護警員及其家人不被騷擾，加上法庭一般只讓風化案的事主匿名，現階段未有證據顯示涉案警長感到恐懼。

控方表示需要索取律政司進一步的指示，高偉雄決定將案件押後至12月16日再訊，屆時或會聽取被告答辯。控方須於聆訊一星期前，就警員匿名一事向辯方及法庭提交書面陳辭。高偉雄亦應辯方申請，將被告到警署報到的次數由每周兩次改為每周一次。

許銳宇為現任沙田翠田區議員，正競逐連任，同區另一候選人為林玉華。

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