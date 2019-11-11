指香港成轉口塑膠垃圾自由港　綠惜地球促政府加強檢控 (16:10)

近年東南亞國家收緊洋垃圾進口，綠惜地球調查發現，近月東南亞國家相繼退回數百個問題貨櫃，當中3宗涉及香港，載着廢塑膠的貨櫃分別來自菲律賓、馬來西亞和印尼，當中菲律賓的貨櫃已於早前抵港。綠惜地球表示，本港作為廢塑料垃圾的進口及轉口地，未有履行國際義務，拒絕垃圾貨櫃入香港，以致有大量塑膠轉口到東南亞國家，促請港府切實執行《巴塞爾公約》，加強檢控進口洋垃圾的廢物貿易商。
綠惜地球指出，香港是自由港，轉口全球廢塑膠垃圾也很「自由」。該組織引述聯合國數字，本港分別是泰國（今年1至9月）及菲律賓（今年1至7月）的第二及第三大廢塑膠來源地，分別有7.2萬公噸及9000公噸經香港轉口到該兩國家。
中國內地2017年宣布禁止「洋垃圾」進口，但2018年香港仍然轉運了28萬公噸的廢塑料，約八成轉口往泰國、馬來西亞及越南等東南亞國家，成為東南亞國家的廢膠主要來源地。
綠惜地球警告，管制全球有害及生活垃圾貿易的《巴塞爾公約》今年5月議決，2021年起規管全球廢塑料貿易，除非得到入口國家批准，否則不得輸出混合、不可回收及受污染的塑膠垃圾，香港若不及早加強及收緊管制，恐面臨垃圾退運衝擊，堆填區將會淪為發達國家的垃圾場。
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