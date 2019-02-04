【11．11三罷衝突．短片】警西灣河聖十字架堂拘5青年　教堂職員：無畀警入嚟，佢哋自己衝入嚟 (18:00)

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警員制服青年期間，有市民上前理論表示「大家都係人嚟嘅」，警員則稱「做緊嘢」；市民表明自己不是滋事分子，有警員呼叫「搶犯」、「我哋都係人嚟架知唔知呀！」

天主教聖十字架堂執事陳玉強到場，一度向警員表示「私人地方你哋唔入得嚟」，陳與在場警員商討後稱，警方承諾會將被捕者帶上白車，並稱警方沒有打人。未幾，兩部白車到場，但警方未有准許被捕者上白車，並將5人帶上警車。

警員於教堂內帶走多人後，再有市民與教堂職員理論，質疑教堂讓警員入內拘捕，且未有按承諾讓青年登上白車送院。教堂職員稱「我哋無畀佢入嚟，我哋一定唔會畀佢入嚟，佢哋自己衝咗入嚟。」又表示已有職員攔着警員，惟警方向職員施放胡椒噴霧。

聖十字架堂義工姜小姐表示，陳玉強曾承諾不會放警員進入教堂範圍拉人，質疑陳未有保護青年。有教堂職員稱，事發時「得佢（陳玉強）一個，佢都係無辜」，市民隨即質疑「夠嗰5個（被捕者）無辜？」

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