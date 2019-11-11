涉訂單批妻公司瞞利益衝突　應科院總監控公職失當受審 (19:00)

被告劉文建（49歲）案發時為應科院研究及發展總監，被控一項公職人員行為失當罪，另被控6項欺詐、一項企圖欺詐的交替控罪。控罪指出，被告於2016年3月至2017年10月執行公職時，在無合法權限下蓄意作出失當行為。

控方開案陳辭指出，被告妻子張寶芳在案發期間擁有「始動科技有限公司」（始動）的九成股份，一間名為Golden Commence Limited 的公司則有一成股份。被告好友鄭賢義及其妻是「博文教育（亞洲）有限公司」（博文亞洲）的董事。案發時被告獲應科院委任為3個研發項目的統籌人，獲創新科技基金共943萬元資助。

被告曾指示下屬將始動和博文亞洲加入應科院認可供應商名冊，亦提議下屬向這兩間公司索取報價。2016年8月至2017年9月，被告批核了7項電腦硬件及軟件訂單給這兩間公司，總值逾53.5萬元。每次批核申請時，被告都在系統中顯示他與供應商無利益衝突的方格「打勾」。

2017年9月，被告指示下屬就其中一個項目邀請始動報價，始動的報價單和預算相差僅47元。其後應科院知悉被告妻子持有始動的股份，因此截停採購，同年11月將事件轉交廉政公署調查。

被告警誡下承認，他實際營運始動及Golden Commence Limited，亦承認曾為始動及博文亞洲的員工擬備報價，讓他們向應科院提交報價單。批核訂單後，他會親自到零售店買貨品，以兩間公司的名義供貨給應科院。調查發現，被告曾以自己的信用卡從百老匯等零售店購買4件電腦產品，將價錢標高4%至28%，再供應給應科院。

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