【周梓樂離世】懲教職員不滿嘈吵報警遭「私了」　兩男女涉傷人提堂　事主被匿名 (16:30)

兩名被告為報稱無業的黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（58歲），兩人被控有意圖傷人，指稱他們於今年11月9日在將軍澳富康花園1座外與不知名人士意圖使X受嚴重傷害而非法及惡意傷害X。控方透露，首被告因血糖低仍留院，缺席聆訊。

事主於控罪書上以「X」代稱，據悉，控方以保障私隱為理將其匿名，亦會就此向律政司索取意見；辯方文件仍有展示被告姓名。

據悉，本身是住客的X因嘈音下樓與人理論，被40至50人圍住。次被告徒手、以雨傘及硬物打X，X受傷坐在地上，首被告衝前並踢X。X頭皮撕裂、要縫13針，雙臂割傷和觸痛，擦損膝頭。

案件押後至12月23日再訊，予警方作進一步檢查，包括索取閉路電視片段及新聞片段、進行認人手續、以及將首被告鞋上血迹與X作基因比對。次被告不准保釋，還押懲教署看管。

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