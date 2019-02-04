【西灣河21歲男中彈】市民帶9歲女到醫院集氣祝福　同學嘆「受咁嘅傷唔抵」 (16:28)

Rigan形容周同學樂觀，人緣好，樂於助人，在反修例運動中算是「和理非偏進取，不會是勇武」，平常會在Instagram發表意見。他Rigan今早看新聞見到有人中槍受傷，後來才知是周同學。

Rigan認為，警方今早的開槍行為是「傻、弱智」，又稱從現場片段看不到周同學有攻擊人，「要受咁嘅傷好唔抵」。他又說，得知周的女友今日有到醫院探望。

【13:23】今早（11日）在西灣河中槍受傷的21歲男子，被送往東區醫院治療。不認識傷者的金女士帶9歲女兒到醫院為他集氣、畫畫和在紙上寫祝福語，並表示會貼到醫院的連儂牆上。

金女士說這是集氣，「乜都做不到，唯有用精神支持」。她認為示威者武裝不多，警員開槍毫無必要。她表示自己住在東區，擔心有危險，「我無膽，但好想同警察講，你走啦，你嚟到，示威者先會聚集。」

金女士說，剛巧女兒今日不用上學。女兒則說，沒看過影片，但很不想有人中槍受傷，又憂心說「好怕哥哥會死」，其後擁着母親痛哭。

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