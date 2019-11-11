【11．11三罷衝突】防暴警中大校園施催淚彈　理大門口被縱火 (13:20)

【13:40】在理大，消防員下午1時半後到場將火救熄。

理大學生會在facebook發聲明，譴責警方破壞校園安寧。理大學生會稱，今早約7時15分，數名便衣警及大批防暴警先後進入校園範圍拘捕途人，更在校園範圍內施放多枚催淚彈及布袋彈。而警員在行動期間多次指罵學生為曱甴，其行為及言語極具挑釁性，並且在衝入校園範圍後使用警棍毆打人群。理大學生會強烈譴責警方施以過度暴力滋擾校園範圍，亦對警方無理進入本港各院校私人範圍表示極度憤怒。

【13:20】在理大正門通往紅磡站入口，有人堆放雜物堵塞並縱火，現場火勢猛烈，冒出濃煙。其間一名男子持滅火筒噴射，令火勢稍緩。另外，理大校園內有設施被噴漆及破壞。

【12:55】近中午12時半，德望學校大部分學生已離開，老師陪同學生到校外與家長交接，現場未見任何警員或示威者。

【12:27】理大中午再發聲明，稱鑑於交通及校園的情況，決定全日停課。

【12:16】中大早上有人群聚集，多名防暴警在中大正門位置，與設傘陣的人群對峙。約11時55分，防暴警於校園發射多枚催淚彈及布袋彈，之後登上警車離開。中大已宣布今日停課。

早上7時許，有防暴警進入理大校園，一度在校園施放催淚彈。

理大表示，今早7時許，疑因有人在红隧堵路，防暴警阻截而追入理大校園，防暴警其後已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。校方表示極度關注事件，並對示威者搗亂校園感遺憾。為確保校園師生安全，校方取消今午2時30分前所有課堂。

嶺大、恒大、珠海學院亦宣布取消今日課堂。

德望學校提前放學

位於九龍清水灣道的德望學校，有學生向本報證實，學校約上午11時向學生宣布提前放學，需要由家長接走。

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