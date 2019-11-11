【11．11三罷衝突】警下午入中大開槍制服多人　中大浸大明日續停課 (16:50)

【16:50】中大及浸大明日繼續停課 浸大畢業典禮取消

中大今午宣布，明日（12日）繼續停課，稱鑑於社會情況持續惡化，公共交通服務受嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毁，復修需時。至於在中環美國銀行中心的課堂，同學可向其所屬學系或學院查詢相關安排的詳情。中大呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，留在安全地方。各部門員工如有安全顧慮，可不必返回辦公室，各學系及單位應彈性處理。

浸大下午向學生及教職員發電郵，稱明日繼續停課，教職員可彈性上班。浸大表示，對校內有設施被嚴重破壞感心痛，又稱有校內家俬等物件被取去，並在浸大橋上擲下聯合道，呼籲各方保持冷靜，維持校園的安全與和平。

此外，浸大表示，校方經安全風險評估，關注到畢業生、家長及嘉賓的安全，決定取消原定周四至下周一（14日至18日）舉行的畢業典禮。

【14:58】中大二號橋再爆衝突，警方進入校園開槍及制服數人。

【14:20】警方進入理大及中大校園執法引起關注。警方下午發聲明，稱今早約7時30分，有暴徒於紅隧出入口以雜物設路障癱瘓交通，警員擬阻止時，暴徒經天橋走進理大逃避，警員在天橋進行拘捕時，有暴徒在理大向天橋投擲汽油彈及雜物，警方為保障在場被捕者和警員安全，以及處理罪案，一度短暫進入理大範圍，並使用最低所需武力進行驅散行動及保持警方防線，其後離開。

對於警員向中大校園施放催淚彈，警方表示，早上約7時50分，大批暴徒在生物科技路一條連接兩個中大建築物的天橋聚集，並向橋下行駛的車輛投擲雜物，威脅駕駛者安全，警員其後走上天橋以最低所需武力驅散。警方稱，大批暴徒走進院校逃避警員追捕。警員留守天橋的防線，阻止暴徒再向天橋下車輛投擲雜物。

警方表示會繼續與各院校緊密溝通，務求各方合作，同時強烈譴責暴徒暴力破壞行為，重申必定堅決採取執法行動。

【13:40】在理大，消防員下午1時半後到場將火救熄。

理大學生會在facebook發聲明，譴責警方破壞校園安寧。理大學生會稱，今早約7時15分，數名便衣警及大批防暴警先後進入校園範圍拘捕途人，更在校園範圍內施放多枚催淚彈及布袋彈。而警員在行動期間多次指罵學生為曱甴，其行為及言語極具挑釁性，並且在衝入校園範圍後使用警棍毆打人群。理大學生會強烈譴責警方施以過度暴力滋擾校園範圍，亦對警方無理進入本港各院校私人範圍表示極度憤怒。

【13:20】在理大正門通往紅磡站入口，有人堆放雜物堵塞並縱火，現場火勢猛烈，冒出濃煙。其間一名男子持滅火筒噴射，令火勢稍緩。另外，理大校園內有設施被噴漆及破壞。

【12:55】近中午12時半，德望學校大部分學生已離開，老師陪同學生到校外與家長交接，現場未見任何警員或示威者。

【12:27】理大中午再發聲明，稱鑑於交通及校園的情況，決定全日停課。

【12:16】中大早上有人群聚集，多名防暴警在中大正門位置，與設傘陣的人群對峙。約11時55分，防暴警於校園發射多枚催淚彈及布袋彈，之後登上警車離開。中大已宣布今日停課。

早上7時許，有防暴警進入理大校園，一度在校園施放催淚彈。

理大表示，今早7時許，疑因有人在红隧堵路，防暴警阻截而追入理大校園，防暴警其後已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。校方表示極度關注事件，並對示威者搗亂校園感遺憾。為確保校園師生安全，校方取消今午2時30分前所有課堂。

嶺大、浸大、恒大、珠海學院亦宣布取消今日課堂。

德望學校提前放學

位於九龍清水灣道的德望學校，有學生向本報證實，學校約上午11時向學生宣布提前放學，需要由家長接走。

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