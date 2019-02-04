【11．11三罷衝突】警鐵騎三度撞向葵芳堵路人群　被撞者：失意識15分鐘　謝振中：涉事警停前線工作 (18:15)

謝振中指出，今早8時許，有暴徒走出新都會廣場外馬路，一名在場警員被暴徒用不明化學品噴臉，他感到劇痛，眼睛短暫失去視力，一名交通警駕駛電單車上前支援，他嘗試分隔暴徒及被襲警員期間，亦被暴徒用鐵槌及拳頭襲擊，之後他駕駛電單車駛向人群，並在人群中穿插。

【13:35】網民發起今日「三罷」，本港多區今早（11日）開始出現衝突。在葵芳新都會廣場對開，有示威者堵路期間，大批交通警到場拔出警棍驅散，示威者隨即後退。

網上片段所見，警方行動期間，一名交通警駕駛電單車，從遠處加速，三度撞向人群，第一次險撞到一名黑衣人，第二次未見有撞到，第三次則撞到多人，有人倒地。

當時身處現場的示威者阿毒（化名）接受明報訪問，他稱是首名被撞跌倒地的人，他右腳扭傷，後腦與右額近太陽穴位置紅腫，事後一度失去意識約15分鐘，如今仍感頭暈。他形容該名交通警「直頭黐線」，「佢係畀油撞埋去」。

阿毒憶述，事發於清晨約8時半，示威者此前在興芳路一個十字路口設路障，後來有兩名交通警上前拆除路障，示威者遂上前阻止，隨後3名交通警增援。他說，當時在十字路口見到左邊有防暴警增援，一眾示威者於是往後退，其後一名交通警突然駕駛電單車向人群「亂咁撞」，他自己被撞跌，後腦着地受傷，被其他人抬走，一度失去意識15分鐘，現時感到少許頭暈。同場另一名示威者亦被撞跌倒地，腳部受傷。

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