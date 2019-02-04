【11．11三罷衝突】防暴警催淚彈驅散中環堵路人群　畢打街一男被帶走 (13:39)

【13:35】一批黑衣示威者在中環畢打街打開雨傘列陣，有人高舉「光復香港，時代革命」旗幟。防暴警再次舉黑旗及橙旗，向畢打街發射多枚催淚彈，並向前推進，示威者立即散開，退至德輔道中。

【13:22】香港大學學生會學苑表示，下午12時53分，一名男子在中環被催淚彈擊中頭部受傷。

【13:00】中環畢打街、德輔道中交界有市民走出馬路，與警方對峙，眾人不斷高喊「解散警察，刻不容緩」等口號，不少身穿西裝的上班族加入。遮打道天橋上站滿人群圍觀。

【12:47】防暴警於中環畢打街驅散堵路人群，一名男子被捕時黑色上衣遭警員扯爛，現場不少市民情緒激動，嘗試與警方理論，要求釋放被捕者。大批市民包圍警察，佔據整條行車路。現場警方舉黑旗後隨即施放催淚彈。

【11:52】防暴警上午11時離開黃大仙後，示威者再於龍翔道築起路障，地上置有大量磚塊，警員約於半小時後出現。另有防暴警在附近公園舉起藍旗，要求在場的人離開。

將軍澳尚德邨外，一名蒙面黑衣者於唐明街與唐俊街交界搬雜物堵路，試圖阻礙車輛離開，其間因途人勸阻未能成功。同時有一批防暴警於尚智樓停車場3樓戒備，向馬路張望。

【11:30】天水圍嘉湖新北江商場外，防暴警清路障並施放催淚煙。在上水，警方向天橋發射胡椒球，有急救員協助一名老人離開現場。

【10:08】示威者於旺角彌敦道一帶以雜物堵路，其間一位女士因推開示威者的路障與示威者發生口角，其後有人向她面部噴黑漆。警方於旺角拘捕至少4男1女。

在觀塘，一批防暴警察於apm商場及港鐵觀塘站A出口與示威者對峙，警方突然衝前噴射胡椒噴霧，示威者退至apm組成傘陣，不久後離開，防暴警察繼續於該處築成防線。

上水廣場小巴總站外，被搜出V煞面具的男子被警方帶走。有市民在附近天橋上往下倒水，警員向天橋位置發射海綿彈，一名男子右眼受傷。

德輔道中