【11．11三罷衝突】警拘260人　醫管局：99人送院　最小4個月大 (23:54)

【23:43】警方指出，截至目前為止，警方今日（11日）於全港多區拘捕超過260人。晚上9時許，有示威者先後在旺角亞皆老街一帶，襲擊路人，至少兩名男子被示威者圍毆受傷。其中一名傷者為的士司機，其的士擋風玻璃及車身亦被打爆及破壞；另一名男傷者亦被示威者拳打腳踢，滿頭鮮血。

另外，有路人在將軍澳被大批示威者包圍及拉扯；又有示威者推翻一輛客貨車及縱火焚燒，火勢非常猛烈，冒出大量濃煙。警方警告示威者停止傷害他人的行為，警方必定嚴正執法。

【23:33】醫管局表示，今日共99人送院，年齡介乎4個月大至83歲，當中2人危殆，4人嚴重。據悉，4個月大嬰兒留醫伊利沙伯醫院，情況穩定。

【23:32】蒙面黑衣示威者破壞旺角砵蘭街翠華餐廳，玻璃散滿一地，其後扯開門框進內破壞桌椅及閉路電視等。

【23:01】旺角有一名記者後頸對下位置被催淚彈殼擊中，由義務急救員治理。

【22:50】旺角防暴警往太子方向撤走，其後突然向亞皆老街及彌敦道施放多枚催淚彈。

【22:40】有示威者於柴灣街市對出燒路障，消防員其後到場撲熄。

【22:29】屯門10時許有示威者投擲汽油彈，防暴警到場於杯渡路近V city施放多枚催淚彈。

【22:24】水炮車於旺角彌敦道近雅蘭中心多次發射水炮。

【22:19】防暴警近10時於柴灣連接新翠商場的天橋設防線，要求記者離開，稱「好危險」，並到漁灣村清除路障，之後登上警車離開。

【22:13】消防員到將軍澳唐明街向起火汽車射水，火勢已被撲熄。

【21:56】旺角防暴警於亞皆老街與砵蘭街交界向大角嘴方向施放催淚彈。將軍澳唐明街一輛汽車被推翻及縱火，火勢焚燒至少有10分鐘。

【21:43】旺角彌敦道與亞皆老街交界一名身穿灰色上衣男子被「私了」，滿臉鮮血倒地，防暴警到場施放多枚催淚彈驅散示威者，義務急救員為其治理。

【21:10】示威者於旺角亞皆老街近雅麗斯英文幼稚園縱火燒紙皮箱。

【21:00】有示威者嘗試撬開港鐵將軍澳站鐵閘，並向站內射水，其後向鐵閘投擲汽油彈。

【20:45】旺角有示威者於亞皆老街與新填地街交界架起傘陣，防暴警到場施放催淚彈，而近皆旺商業大廈有一消防街喉疑被破壞，不斷噴出水柱。另外，警方水炮車8時許駛至彌敦道與山東街交界發射水炮。

【20:15】防暴警於旺角彌敦道近恒生銀行施放多枚催淚彈。

【19:23】防暴警於西灣河筲箕灣道舉黑旗，另油麻地站近窩打老道防暴警施放多枚催淚彈後，登上警車離去。

【19:10】銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外有戴黑口罩女子被警員要求除下口罩，否則使用武力，本報記者欲拍攝時被推開，警員稱「記者要尊重自己的職業」，又用强光照射記者。警方其後在怡和街施放多枚催淚彈。

【18:58】警方在銅鑼灣再發射多枚催淚彈，較早前將一名女子帶走上警車。

【18:25】警方在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外施放催淚彈，一名男子稱不滿警方沒舉黑旗就施放催淚彈，大聲罵警，被多名防暴警包圍及棍打。

【18:12】在銅鑼灣多人指罵警員，警員一度走近多名市民，要求蒙面市民即時除下口罩，警方已舉藍旗。

【17:54】示威者轉到銅鑼灣崇光百貨外（SOGO）設路障，多部衝鋒車到場，防暴警下車，被大批市民指罵。警方表示，只想清除路障，不想有衝突。

示威者再在旺角堵路。

【17:00】在大埔，警方施放多枚催淚彈，其中有彈頭射入草叢起火，消防到場撲救。

【16:43】示威者在金鐘力寶中心至警總一帶夏慤道設置路障，多名防暴警於香港警察總部附近天橋觀察，未有進一步行動。

【16:33】中環示威者轉往金鐘方向，力寶中心外有少量被拆走的路邊鐵欄堵路。

【16:23】大批防暴警於中環香港大會堂附近乘車離開，附近已不見示威者。

【16:06】防暴警封鎖港鐵中環站附近一帶天橋，要求記者離開，稱現在不是開記者會。現場市民鼓譟，不滿警無故封橋。有警員解釋，封橋是為保護地面安全，以免有市民向地擲物。

【16:00】警方於旺角出動水炮車，射水驅散馬路上的示威者，其後十多名被警員稱呼為義工、穿着背面有食環署字樣黃色背心、戴上口罩的人，協助清理路障。記者追問他們身分，均未獲回應，他們由旺角沿馬路步行至佐敦，之後由警方護送上車離開。有警員稱記者騷擾他們，其間發生推撞，現場一名女孩哭喊，另一女警反斥其母親帶女兒出街，「無人性」。

【15:58】防暴警沿中環德輔道中推進至環球大廈外，並清走路上雜物。在畢打街，現場近乎無示威者。

【15:41】警方再於中環德輔道中施放至少兩發催淚彈；電車路被放置多個疑似炸彈的紙箱。

示威者在位於砵甸乍街與德輔道中交界的中銀香港分行縱火，消防員到場將火救熄。

【14:59】在中環，國際金融中心一期外干諾道中有大量磚塊及路障。示威者拆走中國銀行分行的木板裝修。

【14:42】中環示威者走到皇后大道中。

【14:38】柴灣環翠商場對出馬路被放置垃圾桶及鐵馬等雜物，現場交通受阻，有車輛須調頭。

【14:35】中環有示威者破壞干諾道中交通燈，之後示威者往國際金融中心及上環方向退守。另外，防暴警2時許在大埔超級城附近施放催淚彈。

【14:19】中環怡和大廈一帶有示威者聚集，有數名黑衣人詢問現場是否有TVB記者，「係就出來認咗佢」。有一批示威者由中環往金鐘方向走，現場示威者大叫回中環。

【14:00】中環有大批示威者聚集在畢打街至環球大廈外，未見警方防線，中環站環球大廈出口已關閉，德輔道中有巴士被噴上「我以死者之名，懇求你罷工」字句。

【13:46】在中環，有防暴警在無衝擊情況下向畢打街天橋發射橡膠子彈，擊中一名女士左額頭。

大埔廣福道往大埔方向因有示威者設置路障，巴士無法前進。大埔超級城店舖關門，吉野家遭受破壞。

【13:45】中環示威持續，一名防暴警在德輔道中向市民、記者及攝影師噴胡椒噴霧，之後隨其他警員乘警車離開。在場的立法會議員許智峯因眼部中椒不適，需要義務急救員治理。

【13:35】一批黑衣示威者在中環畢打街打開雨傘列陣，有人高舉「光復香港，時代革命」旗幟。防暴警再次舉黑旗及橙旗，向畢打街發射多枚催淚彈，並向前推進，示威者立即散開，退至德輔道中。

【13:22】香港大學學生會學苑表示，下午12時53分，一名男子在中環被催淚彈擊中頭部受傷。

【13:00】中環畢打街、德輔道中交界有市民走出馬路，與警方對峙，眾人不斷高喊「解散警察，刻不容緩」等口號，不少身穿西裝的上班族加入。遮打道天橋上站滿人群圍觀。

【12:47】防暴警於中環畢打街驅散堵路人群，一名男子被捕時黑色上衣遭警員扯爛，現場不少市民情緒激動，嘗試與警方理論，要求釋放被捕者。大批市民包圍警察，佔據整條行車路。現場警方舉黑旗後隨即施放催淚彈。

【11:52】防暴警上午11時離開黃大仙後，示威者再於龍翔道築起路障，地上置有大量磚塊，警員約於半小時後出現。另有防暴警在附近公園舉起藍旗，要求在場的人離開。

將軍澳尚德邨外，一名蒙面黑衣者於唐明街與唐俊街交界搬雜物堵路，試圖阻礙車輛離開，其間因途人勸阻未能成功。同時有一批防暴警於尚智樓停車場3樓戒備，向馬路張望。

【11:30】天水圍嘉湖新北江商場外，防暴警清路障並施放催淚煙。在上水，警方向天橋發射胡椒球，有急救員協助一名老人離開現場。

【10:08】示威者於旺角彌敦道一帶以雜物堵路，其間一位女士因推開示威者的路障與示威者發生口角，其後有人向她面部噴黑漆。警方於旺角拘捕至少4男1女。

在觀塘，一批防暴警於apm商場及港鐵觀塘站A出口與示威者對峙，警方突然衝前噴射胡椒噴霧，示威者退至apm組成傘陣，不久後離開，防暴警繼續於該處築成防線。

上水廣場小巴總站外，被搜出V煞面具的男子被警方帶走。有市民在附近天橋上往下倒水，警員向天橋位置發射海綿彈，一名男子右眼受傷。