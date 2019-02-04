【11．11三罷衝突】警西灣河開3槍實彈　21歲男右腎及部分肝切除　防暴警守ICU (13:29)

【13:29】有數名警員從深切治療部步出，其中一人稱自己是港島總區重案組探員，並稱因醫生正進行治療工作，他們未能見到傷者，也未能了解傷者情况。

【12:56】有警員進入西灣河聖十字徑的聖十字架堂搜捕，在教堂內制服一名黑衣人，拘捕至少5人。

【12:55】傷者被推進深切治療部（ICU）時，有3名防暴警和3名刑事偵緝探員（CID）尾隨入內，深切治療部外有兩名防暴警看守。

消息指，子彈打進傷者接近脊椎位置，醫護人員已為其取出子彈，目前留醫深切治療部。此外，傷者由於右肝及右腎被子彈所傷，消息表示傷者的右腎及部分肝臟已被切除。

【12:33】防暴警於西灣河太安街舉防暴槍及帶走一名黑衣男，男子及後獲放行。

【12:13】防暴警於西灣河文娛中心對開制服一人，並舉黑旗。現時西灣河站已封閉。

【12:03】21歲中槍男子從手術室推出，轉送到深切治療部。

【11:58】立法會議員陳志全在其facebook專頁表示，今早中槍受傷的男子是慈幼英文學校（中學部）的師弟。有慈幼校友亦稱傷者是該校舊生。另有消息指，事發現場有三位專業教育學院（IVE）導師指傷者應為其學生。

【11:27】醫管局發言人表示，截至今早10時共有13人送往公立醫院急症室，年齡介乎12至49歲。當中21歲中槍男子情況危殆，在東區醫院留醫。消息人士稱，傷者接受的緊急手術旨在控制傷勢，目前子彈仍未取出。

其他傷者方面，一名男子情況嚴重，在威爾斯親王醫院留醫；1人情況未知；8人情況穩定。

【10:55】警方於西灣河開槍現場附近的太寧街施放多枚催淚彈，有市民中催淚彈，須由急救員為其治理。現場有催淚彈燒着雜物起火，市民淋水救熄。有人向港鐵西灣河站投擲磚頭。

【10:49】據明報了解，該名21歲中槍男子右腎及右肝被子彈碎片割傷，肝門靜脈被壓破（crushed），消息指他接受緊急手術期間，一度心跳停頓要接受心肺復甦術，約10時半已完成手術。據了解，今早暫有兩人受槍傷，包括該名21歲男子，另一名傷者不需接受緊急手術。

【10:20】警方繼續封鎖開槍現場，有便衣警員到場調查，現場可見地上留有血迹及兩頂黑色帽子。

【09:19】西灣河中槍的21歲男子送往東區醫院搶救，據悉即將接受緊急手術，院方已為他準備深切治療部牀位。

事發於上午7時許，有示威者於西灣河的筲箕灣道及太安街交界，以垃圾及雜物設路障。一名軍裝警趕至，人群散開，其間一名穿白色外套、戴口罩的青年從人群走出，疑向警員叫罵，警員拔槍指向青年，二人相距不足兩個身位。白衣青年走前與警糾纏，警員槍口一度貼着青年胸口。

此時兩名黑衣青年走近，持槍警員朝其中一人的右邊胸腹位置開一槍，另一人見狀欲取去警員手槍。本來與警員糾纏的白衣青年抱着警員腰部，警員再向撲上前的黑衣青年方向連開兩槍。

及後一名警員到場增援，協助制服兩名倒地的黑衣青年。開槍的警員繼續持槍，另一警員則拔出警棍。

約1分鐘後有防暴警趕至，懷疑中槍的青年繼續被壓在地上，地面有血迹。防暴警以索帶綁着其手腕，記者持續問青年名字，青年眼睛張開，惟未有答話。救護車其後到場，中槍青年一度自行站起身跑開，再被警員制服在地。

【08:30】本港多區今日早上開始出現衝突，西灣河有警員與企圖堵路的示威者推撞，傳出槍聲，現場消息指警員開了3槍實彈槍，一名男子中槍倒地。

香港理工大學有防暴警察入內，一度在校園施放催淚彈。葵芳站有人在列車車廂內縱火，隨後被救熄。

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