【交通消息】馬鞍山站關閉　黃埔站重開 (13:11)

【12:19】元朗站重開，西鐵線全線逐步回復正常，現時維持6分鐘一班車。

【12:07】觀塘線現時維持何文田站至油塘站來回列車服務，6分鐘一班車。

【11:41】荃灣線列車服務逐步回復正常，5分鐘一班車，中途不停葵興站、葵芳站。

【11:25】港鐵表示，由於調景嶺站有暴徒阻礙列車及車站運作，觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，觀塘線現時只維持來往何文田站至觀塘站列車服務，6分鐘一班車。

【11:11】由於路面有障礙物，輕鐵路線505、507、614、751改道行駛，不停市中心、安定、友愛、兆麟站；路線705、706、761P預計需要額外行車時間。

【10:59】港鐵表示，由於葵興站受到暴徒攻擊，車站臨時關閉；葵興站有示威者阻礙列車運作，荃灣線現時只維持來往茘景站至中環站列車服務，6分鐘一班車。

【10:41】因應西灣河站有突發情況，車站臨時關閉，港島線列車現時不停西灣河站。

【10:14】因應沙田站有突發情況，東鐵線列車來回方向現時維持紅磡站至火炭站，不停沙田站，5分鐘一班車。

【09:40】馬鞍山線烏溪沙站至大圍站來回方向列車服務逐步回復正常，中途不停恆安站。

【09:35】觀塘線觀塘站至調景嶺站恢復有限度列車服務，20分鐘一班車。

西鐵線因元朗站有示威者阻礙列車運作，屯門站來往錦上路站的列車服務暫停，現時西鐵線只維持紅磡站來往錦上路站，10分鐘一班車。

將軍澳線因寶琳站、坑口站、康城站有示威者阻礙列車運作，將軍澳線現時只維持北角站來回油塘站列車服務，8分鐘一班車。

【09:14】將軍澳線因調景嶺站有示威者阻礙列車運作，將軍澳站來往鰂魚涌站的列車服務暫停，現時將軍澳線只維持寶琳或康城來往將軍澳。

【09:03】火炭站有人進行路軌範圍，來往火炭至沙田列車服務受阻。觀塘線因調景嶺站有列車車門受阻，來往觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，何文田站至觀塘站來回方向6分鐘一班車。

【08:51】上環站列車緊急逃生門已收回，港島線列車服務逐步回復正常。

【08:31】受天水圍站有列車受阻，西鐵線元朗站來往屯門站列車服務暫停，元朗站來回紅磡站10分鐘一班車。

【08:28】因應葵芳站有突發情況，車站臨時關閉，列車不停葵芳站。

【08:11】港島線上環站有列車的緊急逃生門被人打開，港島線服務受阻。

【08:10】葵芳站有人列車車廂內縱火，已被救熄。

【08:00】荃灣線葵芳站列車的緊急逃生門被人打開，荃灣線服務受阻。

【07:57】西鐵線天水圍站往紅磡方向路軌範圍有雜物，有乘客阻礙列車車門關閉，並有多個緊急掣被按動，西鐵線服務受阻。

【07:51】觀塘線石峽尾站往調景嶺方向有列車的緊急逃生門被人打開，觀塘線服務受阻。

【07:48】黃埔站消防設施被破壞，車站臨時關閉，列車不停黃埔站，觀塘線列車現時以何文田站為終點站。調景嶺站來回何文田站列車服務維持3分半鐘一班。

【07:43】將軍澳線調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門已收回，將軍澳綫服務逐步回復正常。

【07:40】現正安排接駁巴士來往石門至烏溪沙，中途不停恆安。

【07:39】現時大圍站來往石門站6分鐘一班。

【07:38】馬鞍山線由於石門站附近往大水坑方向有雜物，以及恆安站被縱火，石門站來往烏溪沙站列車服務暫停。

【07:28】將軍澳線調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳線服務受阻。因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌線列車現時不停東涌站。

【07:13】港鐵表示，除機場快線外，各線、輕鐵及港鐵巴士今日（11日）至星期五（15日）服務於晚上11時30分結束；周末（16、17日）服務於晚上10時結束。