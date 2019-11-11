【交通消息】港鐵：因應突發情況　港島線列車不停西灣河站 (10:21)

【10:16】港鐵最新服務狀況：

東鐵線：紅磡站至火炭站5分鐘一班車；中途不停沙田站。

西鐵線：紅磡站至錦上路站10分鐘一班車。

馬鞍山線：正常，5分鐘一班車；中途不停恆安站。

荃灣線：正常，5分鐘一班車；中途不停葵芳站。

港島線：正常，5分鐘一班車。

觀塘線：觀塘站至何文田站5分鐘一班車；觀塘站至調景嶺站20分鐘一班車。

將軍澳線：油塘站至北角站 8分鐘一班車。

東涌線：香港站至青衣站4分鐘一班；香港站至欣澳站12分鐘一班。

南港島線：正常。

迪士尼線：正常。

機場快線：正常。

【10:14】因應沙田站有突發情況，東鐵線列車來回方向現時維持紅磡站至火炭站，不停沙田站，5分鐘一班車。

【09:40】馬鞍山線烏溪沙站至大圍站來回方向列車服務逐步回復正常，中途不停恆安站。

【09:35】觀塘線觀塘站至調景嶺站恢復有限度列車服務，20分鐘一班車。

西鐵線因元朗站有示威者阻礙列車運作，屯門站來往錦上路站的列車服務暫停，現時西鐵線只維持紅磡站來往錦上路站，10分鐘一班車。

將軍澳線因寶琳站、坑口站、康城站有示威者阻礙列車運作，將軍澳線現時只維持北角站來回油塘站列車服務，8分鐘一班車。

【09:14】將軍澳線因調景嶺站有示威者阻礙列車運作，將軍澳站來往鰂魚涌站的列車服務暫停，現時將軍澳線只維持寶琳或康城來往將軍澳。

【09:03】火炭站有人進行路軌範圍，來往火炭至沙田列車服務受阻。

觀塘線因調景嶺站有列車車門受阻，來往觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，何文田站至觀塘站來回方向6分鐘一班車。

【08:51】上環站列車緊急逃生門已收回，港島線列車服務逐步回復正常。

【08:31】受天水圍站有列車受阻，西鐵線元朗站來往屯門站列車服務暫停，元朗站來回紅磡站10分鐘一班車。

【08:28】因應葵芳站有突發情況，車站臨時關閉，列車不停葵芳站。

【08:11】港島線上環站有列車的緊急逃生門被人打開，港島線服務受阻。

【08:10】葵芳站有人列車車廂內縱火，已被救熄。

【08:00】荃灣線葵芳站列車的緊急逃生門被人打開，荃灣線服務受阻。

【07:57】西鐵線天水圍站往紅磡方向路軌範圍有雜物，有乘客阻礙列車車門關閉，並有多個緊急掣被按動，西鐵線服務受阻。

【07:51】觀塘線石峽尾站往調景嶺方向有列車的緊急逃生門被人打開，觀塘線服務受阻。

【07:48】黃埔站消防設施被破壞，車站臨時關閉，列車不停黃埔站，觀塘線列車現時以何文田站為終點站。調景嶺站來回何文田站列車服務維持3分半鐘一班。

【07:43】將軍澳線調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門已收回，將軍澳綫服務逐步回復正常。

【07:40】現正安排接駁巴士來往石門至烏溪沙，中途不停恆安。

【07:39】現時大圍站來往石門站6分鐘一班。

【07:38】馬鞍山線由於石門站附近往大水坑方向有雜物，以及恆安站被縱火，石門站來往烏溪沙站列車服務暫停。

【07:28】將軍澳線調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳線服務受阻。

因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌線列車現時不停東涌站。

【07:13】港鐵表示，因應設施的復修進度有改善，而平日的風險狀況亦比周末較低，除機場快線外，各線、輕鐵及港鐵巴士今日（11日）至星期五（15日）服務於晚上11時30分結束；周末（16、17日）服務於晚上10時結束。

機場快線因應機管局及政府要求，11月11日至15日每晚11時30分起至尾班車，只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。九龍站市區預辦登機服務晚上10時30分起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路線705、706、751及761P自頭班車起的服務將會延誤，港鐵人員正在處理，以期可盡快恢復服務。

今早東鐵線多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田至大圍站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等雜物，港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵線的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況。

另外，東鐵線粉嶺站附近，剛剛有人從高處向路軌範圍擲物品，一列南行及一列北行綫的截客列車擋風玻離受損，為審慎起見，車務控制中心安排列車回廠檢查，車上乘客需要轉乘下一班車繼續行程。