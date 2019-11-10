【各區衝突．夜間】水炮車旺角向路障射水　警荃灣射多枚催淚彈 (21:43)

【21:35】速龍小隊在旺角彌敦道近匯豐銀行附近制服一名男子，並向人群施放胡椒噴霧，部分記者「中椒」。

【21:22】防暴警在荃灣沙嘴道舉黑旗，同時向大河道推進。

【21:10】在旺角，水炮車及防暴警離開示威現場後，有人將磚頭放在彌敦道近山東街行車線。

【21:00】防暴警於荃灣沙嘴道清場期間，衝上一家麥當勞，搜查食客。

【20:43】警方水炮車駛到旺角山東街，向路障射水，大批防暴警乘警車到場。

【20:37】荃灣防暴警驅散至尚翠苑後上警車離開，無人被捕。

【20:30】荃灣沙嘴道防暴警施放多枚催淚彈，及後才呼籲樓上居民關窗及抽氣扇，防暴警其後沿沙嘴道往大窩口方向清理路障。

【20:10】旺角山東街與彌敦道交界有示威者設路障及縱火。

【20:18】防暴警於荃灣沙嘴道遊樂場外舉藍旗，荃新天地附近只餘小量市民圍觀。

【19:29】多名於荃灣大河道附近市民受催淚煙波及，要用水洗眼。

【19:22】荃灣大河道，有人在馬路縱火，警方於天橋上射催淚彈，附近商店食肆隨即落閘。本報記者身上中了催淚彈。

明報編輯部關注同事被催淚彈擊中，當時示威現場已見不到有示威者，警方仍向記者聚集方向施放催淚彈。明報嚴正要求警方在執勤時尊重在場記者的採訪權利。

屯門V city外有示威者快閃設路障及縱火，火勢不大，消防在5分鐘內救熄及清理路障，未見防暴警到場。

【19:15】小學校園現催淚彈殼

有兩粒催淚彈懷疑射進荃灣沙嘴道中華基督教會全完第一小學，在校園坑渠旁及操場發現彈殼。

【19:00】防暴警於荃灣荃新天地對開舉黑旗及發射多枚催淚彈驅散群眾，當時有過百名街坊於荃新天地外聚集叫囂，要求警方離開，人群在發射催淚彈後稍散。

【18:20】警方在荃灣禾笛街舉藍旗後，防暴警向前衝，現場大部分為街坊，只有小量示威者，共約數十人。

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