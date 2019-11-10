國際專家組：監警會「權力及獨立調查能力不足」 (16:08)

政府表示，是次審視旨在查找事實，並找出未來方向，絕非最終報告。政府將密切關注審視結果，仔細研究審視報告的所有建議，才決定採取任何跟進行動。

【15:55】監警會早前邀請5名國際專家，協助審視反修例運動引起的警民衝突。有國際專家小組近日在Twitter上載一份小組聲明，指出監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力，才可完成臨時報告。聲明又表示，臨時報告只是初步結論，建議下一步仍需由獨立機構進行更全面調查。

監警會本月8日安排國際專家小組包括主席Denis O'Connor在內的4名成員，接受多家傳媒訪問，曾任英女王陛下警察監察局總督察的Denis O'Connor表示，最快明年初完成報告，惟他稱小組缺乏獨立調查能力，有必要增加監警會的資源和人手，以及加強取證能力，才可進行全面調查。

國際專家小組其中一名成員、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott昨（9日）在Twitter上載小組聲明（聲明顯示日期為本月8日），指出專家小組已分析了監警會的調查能力，認為監警會缺乏調查權力，以應付反修例事件的規模，及符合重視自由與權利社會的國際監警組織的標準。翻查監警會網頁，未見有發出專家小組的聲明。

Stott展示的聲明指出，監警會的調查權力及範圍有結構限制，妨礙監警會獲得連貫及有代表性的證據。小組認為，監警會必須全面加強能力，包括可以向警方及其他組織取得事實、及時取得警方及其他機構的重要文件，以及取得目擊證人的證供。

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