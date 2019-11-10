【各區衝突】警荃灣無預警發催淚彈　一記者手臂中彈 (16:39)

【16:15】在荃灣，防暴警於荃新天地天橋舉黑旗，一度將一名老翁及一名年輕黑衣男子按在地上，向兩人噴胡椒噴霧，現場市民情緒激動，一度包圍警方要求放人。約15分鐘後，兩人獲放行。在場者被趕入荃新天地後，疑因有人向防暴警擲物，防暴警衝入荃新天地，向多人噴胡椒噴霧，無人被捕。擾攘約10分鐘後，防暴警返回警車離開。

【16:00】沙田新城市廣場以廣播宣布提早結束商場營業時間。

【15:44】荃灣防暴警於荃新天地外天橋上拘捕最少一男一女後上車離開，警車駛走前，防暴警在無人衝擊、無預警（包括口頭警告或舉旗）的情況下，發射最少兩枚催淚彈，當時橋上主要為穿著黃色背心的記者及小量市民，now新聞記者手臂中彈，隨後由義務急救員急救，已召喚救護車。警車駛走後，一名警員一度繼續持槍，瞄向橋上市民。

【15:43】在屯門，下午約3時一名示威者在兆麟苑附近的深培中學被捕，警方一度進入屋苑搜捕，被街坊指罵後快速登車。3時半後，兆麟苑一帶不見人群聚集。較早時間，有黑衣示威者曾快閃安定邨及兆麟苑，曾設路障，但被迅速清除。

【15:28】沙田站外25警3人有清楚展示行動呼號白卡

沙田站外巴士站有25名防暴警手持防暴槍、圓盾戒備，當中只有3人的制服上清楚顯示行動呼號白卡，其餘警員有些反轉白卡，有些沒有展示白卡。全部人均戴上面罩。

【15:23】荃灣荃新天地外天橋一名15歲男童被捕。

【15:15】屯門有示威者快閃設路障，隨後有防暴警到場，一名戴黑口罩及穿黑衣男子被捕。

【15:02】約20名防暴警在沙田大會堂美心皇宮外截查兩名男子，其中一人身上掛有相機及證件，為學生記者；另一人脫下反光衣，供警員檢查裝備，相信是義務急救員，兩人被截查5分鐘後獲放行。

【15:01】沙田新城市廣場大會堂出口有玻璃幕門被打破。約5分鐘前有警員趕到大會堂外，黑衣人四散，不知所蹤。現有約10名防暴警在沙田大會堂外戒備。

【14:54】沙田美心皇宮遭破壞

沙田大會堂的美心皇宮遭破壞，有蒙面黑衣人以硬物打破酒樓玻璃窗。酒樓職員表示黑衣人闖入時仍有食客，食客馬上走避，職員旁觀時邊尖叫邊指黑衣人好殘忍。

【14:49】約30名黑衣人到港鐵沙田站毁壞入閘機、閉路電視等，當時仍有乘客在大堂內，職員隨即分隔黑衣人與乘客，乘客慌忙走避。

【14:42】在港鐵荃灣站附近，有數名年輕人被捕。

【14:39】一批防暴警於九龍塘站往又一城的出入口通道戒備。

【14:30】有市民與防暴警在銅鑼灣時代廣場對峙，一人被截查後帶上警車。

【14:13】下午約2時，近百人於沙田新城市廣場中庭叫喊「香港人報仇」等口號，商場內大部分商舖照常營業。

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