【各區衝突】九龍塘又一城有便衣警受傷　4人被捕　一男頭破血流 (18:11)

【18:11】警方在屯門新墟拘捕多人，一名街坊疑因做不文手勢被捕，有人問被捕者名字，有警員大喊「曱甴」，亦有警員多次推撞及辱罵記者。

【17:55】屯門鄉事會路及河傍街交界，有街坊被捕，有行人欲拍攝，隨即被防暴警噴胡椒噴霧，一名「中椒」白衣女子受訪時稱雙唇灼痛，本報攝影記者拍攝時亦多次被警員推開。

【17:49】荃灣大河道與沙嘴道交界附近，有市民指罵警察，防暴警舉藍旗及黑旗後施放催淚彈，隨後進入荃新天地，商場內仍有市民。

【17:45】九龍塘又一城宣布提早關閉，在商場內的人陸續離開。防暴警一度於L1層發射胡椒球驅散人群。

【17:44】10多名防暴警在屯門新墟圍捕一名年輕人，守護孩子成員欲上前了解情況，一名無委任證及蒙面的防暴警以手機反拍。

【17:21】屯門V city外多名街坊在天橋指罵警員是黑警及曱甴，有人從天橋上向警擲物，警方一度以催淚彈槍指向天橋。防暴警隨後舉藍旗。警方在仁愛廣場進行搜身後，帶走至少一人，其中一人名為李俊熙（音）；另一名灰衣男稱因蒙面及拍攝警員被搜身，及後獲放行。

【17:13】荃灣荃新天地天橋外有數十人叫囂，無衝擊，防暴警在無預警下發射懷疑橡膠子彈及催淚彈。

【17:06】沙田乙明邨防暴警撤退，大批市民圍觀及指罵，有警員用防暴槍指向橋上在大叫的市民。

【16:59】屯門有黑衣人快閃堵塞新墟街市，大批防暴警持雷明登長槍及催淚彈槍戒備，至少5名年輕人在新墟街市旁仁愛廣場被防暴警搜身。

【16:55】沙田乙明邨9人被捕

警方在沙田乙明邨拘捕9人，有警員表示在部分人身上搜出汽油彈，故在乙明邨設封鎖線，直至完成拘捕行動。其間有警員走過記者群時，突然用力推本報攝影記者，但記者當時是背向警員。

【16:54】九龍塘又一城下午4時許，有便衣警手持警棍與在場人士發生衝突，最少4名男女被捕，該處為美心旗下餐廳「Simplylife」附近，一名便衣警受傷。防暴警隨後進入商場內。

一名男子頭破血流，地上有血迹，暫未知受傷原因。

警方表示，下午約4時半，暴力示威者在九龍塘又一城內大肆破壞商舖，警方隨即派遣便裝警拘捕數名違法者，過程中有大量暴徒在旁叫囂，甚至襲擊警員，搶走被捕者，警方隨即使用最低所需武力進行拘捕行動。

【16:15】在荃灣，防暴警於荃新天地天橋舉黑旗，一度將一名老翁及一名年輕黑衣男子按在地上，向兩人噴胡椒噴霧，現場市民情緒激動，一度包圍警方要求放人。約15分鐘後，兩人獲放行。在場者被趕入荃新天地後，疑因有人向防暴警擲物，防暴警衝入荃新天地，向多人噴胡椒噴霧，無人被捕。擾攘約10分鐘後，防暴警返回警車離開。

【16:00】沙田新城市廣場以廣播宣布提早結束商場營業時間。

【15:44】荃灣防暴警於荃新天地外天橋上拘捕最少一男一女後上車離開，警車駛走前，防暴警在無人衝擊、無預警（包括口頭警告或舉旗）的情況下，發射最少兩枚催淚彈，當時橋上主要為穿著黃色背心的記者及小量市民，now新聞記者手臂中彈，隨後由義務急救員急救，已召喚救護車。警車駛走後，一名警員一度繼續持槍，瞄向橋上市民。

【15:43】在屯門，下午約3時一名示威者在兆麟苑附近的深培中學被捕，警方一度進入屋苑搜捕，被街坊指罵後快速登車。3時半後，兆麟苑一帶不見人群聚集。較早時間，有黑衣示威者曾快閃安定邨及兆麟苑，曾設路障，但被迅速清除。

【15:28】沙田站外25警3人有清楚展示行動呼號白卡

沙田站外巴士站有25名防暴警手持防暴槍、圓盾戒備，當中只有3人的制服上清楚顯示行動呼號白卡，其餘警員有些反轉白卡，有些沒有展示白卡。全部人均戴上面罩。

【15:23】荃灣荃新天地外天橋一名15歲男童被捕。

【15:15】屯門有示威者快閃設路障，隨後有防暴警到場，一名戴黑口罩及穿黑衣男子被捕。

【15:02】約20名防暴警在沙田大會堂美心皇宮外截查兩名男子，其中一人身上掛有相機及證件，為學生記者；另一人脫下反光衣，供警員檢查裝備，相信是義務急救員，兩人被截查5分鐘後獲放行。

【15:01】沙田新城市廣場大會堂出口有玻璃幕門被打破。約5分鐘前有警員趕到大會堂外，黑衣人四散，不知所蹤。現有約10名防暴警在沙田大會堂外戒備。

【14:54】沙田美心皇宮遭破壞

沙田大會堂的美心皇宮遭破壞，有蒙面黑衣人以硬物打破酒樓玻璃窗。酒樓職員表示黑衣人闖入時仍有食客，食客馬上走避，職員旁觀時邊尖叫邊指黑衣人好殘忍。

【14:49】約30名黑衣人到港鐵沙田站毁壞入閘機、閉路電視等，當時仍有乘客在大堂內，職員隨即分隔黑衣人與乘客，乘客慌忙走避。

【14:42】在港鐵荃灣站附近，有數名年輕人被捕。

【14:39】一批防暴警於九龍塘站往又一城的出入口通道戒備。

【14:30】有市民與防暴警在銅鑼灣時代廣場對峙，一人被截查後帶上警車。

【14:13】下午約2時，近百人於沙田新城市廣場中庭叫喊「香港人報仇」等口號，商場內大部分商舖照常營業。

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