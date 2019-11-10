防暴入兆麟苑稱查案　逾百居民鼓譟　區選候選人稱被擎槍指頭 (15:10)

網上直播片段顯示，約30名帶備頭盔、圓盾、警棍的防暴警員凌晨進入兆麟苑，稱調查一宗案件，過百居民聚集，指警方擅闖私人屋苑，要求警員離開，不時呼叫「收隊」、「解散警隊、刻不容緩」等口號，有人以粗口指罵警員。警方突然舉起藍旗，引起居民鼓譟，及後再有約20名防暴警員到場增援。

兆翠選區候選人、朱凱廸新西團隊的甄霈霖在場了解，有警員向他表示「我哋處理完會走」，一名居民上前勸警員離開，並稱「我住咗喺度廿幾年，你哋唔好搞呢度。」

警方收起藍旗後，繼續與居民對峙，又以強光照向大廈民居。約半小時後，居民突然起哄，正在直播的甄霈霖稱，有警員朝他拔槍，並瞄向他的頭部。數分鐘後，警員陸續登上警車離開屋苑。警員到場至離開期間，兆麟苑一名保安員在場，管理公司人員則並未現身。

近月警方多次進入私人屋苑執法，做法惹爭議。《警隊條例》第50（3）條列明，如任何警務人員有理由相信須予逮捕的人已進入或置身某處，居住在該處或管理該處的人在警務人員提出要求時，須容許該警員自由進入該處，並給予一切合理的便利，以便他在內搜查。

根據本報早前報道，有大律師解釋，條例只容許警員在追捕特定人物及清楚交代原因時，方可入內拘捕，條例並無容許警員進入私人地方作「漁翁撒網」式截查。

甄霈霖為屯門兆翠選區候選人，同區另一候選人是民建聯葉文斌。