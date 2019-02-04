環時專訪︰何君堯否認「自編自導自演」遇襲　倡建「民團」保護企業及社區 (15:25)

相關報道：何君堯街站遭刀刺 男子被捕 稱7月起收死亡恐嚇 私人保鑣同受傷

對於遇襲經過被完整拍下來惹「自編自導自演」疑問，何君堯在訪問中解釋，因此前收到死亡威脅，並曾遭受許多攻擊，因此上街拉票時會安排義工站在稍遠位置，一旦發生什麼事情就拍攝下來，好留作證據。他表示，今日（10日）會繼續上街拉票，惟不會在同一個地方停留太久，或會小心被多人包圍。

距離11月24日區議會選舉只餘兩星期，何君堯說，針對建制派候選人的騷擾已是常態，惟他們已經有免疫功能，又形容黑色恐怖籠罩選舉。

何君堯稱，目前特區政府擴大警力有一定困難，他建議可在法律基礎上建立一種類似保安組織的「民團」，成員類似保安員，例如是啹喀兵或其他具豐富保安經驗和實力的人，但「需要通過警局考核並登記」，防止有暴徒或同情暴徒的人混入，並被允許持有一定器械。何君堯認為，合法的「民團」可以保護社區、企業、大廈等，其費用可以由受保護的企業或需保護的社區集資僱用。

反修例示威持續多月，他認為，香港討論區連登（LIHKG）、通訊軟件Telegram是「暴徒」發送煽動性言論的主要平台，促請特區政府引用《緊急情況規例條例》封禁堵截，以盡快「止暴制亂」。

何君堯競逐連任屯門樂翠區議員，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。

（環球網）

逃犯條例 相關報道：

陳茂波：示威未重挫投資者信心 未見資金顯著外流

譚耀宗：23條立法無理由不做

林卓廷通宵留守立法會 拒應警要求步出大樓被捕

張建宗：政府會努力修補社會撕裂 廣開言路對話溝通

【周日人物】文字直播庭訊 「不讓被控手足孤單」 新聞系學生義務參與：脫去黑衫面罩 都是普通人