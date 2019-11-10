拒應警要求步出立法會大樓被捕　林卓廷：明午自行到法院應訊 (16:25)

林卓廷又說，對方重申若他仍留在立法會大樓，便不會有拘捕行動。至於他若離開大樓會否即時被捕，該警長回應稱要再向上級請示，但林卓廷可預約到警署被捕。

林卓廷表示，今晚會繼續留守立法會內，而為尊重法庭，明午會到東區裁判法院應訊。

【11:42】7名民主派立法會議員因今年5月在一次《逃犯條例》修訂草案委員會會議上妨礙議員開會，涉嫌觸犯《立法會權力及特權條例》，昨日（9日）分別被直接拘捕或預約拘捕，其中民主黨林卓廷尚未被捕。林卓廷今早（10日）在facebook直播，表示自己早已事先張揚通宵留守立法會，等警方到來拘捕，但今早警員卻上門到其寓所，之後又致電要求他走出立法會大樓以拘捕他，他已即時拒絕。

林卓廷在直播中稱，自己在立法會留宿了一晚，等足一日一夜，促警方盡快到「案發現場」拘捕他，亦敦促警方不要騷擾其家人。

他質疑今次是特首林鄭月娥對指出問題的人「秋後算帳」，批評警方濫權濫捕濫告「頂住」惡法的議員，稱此舉只會激起更大民憤。

林卓廷是區議會北區石湖墟選區候選人，同區候選人有新民黨孔永業及報稱無黨派的梁金成。

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