譚耀宗：23條立法無理由不做 (11:56)

中共十九屆四中全會提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，譚耀宗表示，「一國兩制」是國家長遠策略，用作解決台灣問題，惟賦予特區自由可能會出現問題，中央需決心完善制度，避免出現顛覆國家安全的事。他說，以往有人認為香港沒有條件「港獨」，惟近年有人不斷挑戰底線，包括成立組織、參政的政綱隱含「自決」等，如果一直沒有制度處理，可能會出現有恃無恐情況，一發不可收拾。

有人對23條立法感擔憂但有需要做

被問到中央是否有意催促本港盡快為23條立法，譚耀宗指出，香港修訂《逃犯條例》引發軒然大波，現時有人會對23條立法感到擔心，或有人故意製造擔心，惟他認為23條立法有需要做、不可不做，呼籲各界多用智慧想出方法解決。

譚耀宗說，反修例風波發展至今5個月，本港經濟持續受影響，大家均感焦慮和煩厭，他希望全體市民向暴力說不，勿對示威者帶有同情或諒解，否則暴力無法停止。他說，特首林鄭月娥已汲取重大教訓，相信局勢平靜後，她一定會聆聽社會的聲音，不會完全置之不理。他呼籲示威者思考，爭取自由民主時不應影響他人。

談及駐港解放軍，譚耀宗表示，現時看不到有需要中央出動解放軍，相信無論中央與特區政府都衡量過，一旦出動駐軍會引起國際關注，令矛盾衝突升級，相信是萬不得已才會做。

此外，提到區議會選舉兩星期後投票，他指出，近期有議員辦事處遭受破壞、候選人因持不同意見被「私了」，希望社會環境盡快平靜下來，讓選民在安全情況下出來投票。

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