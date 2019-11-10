【交通消息】港鐵：沙田站關閉　多條巴士路線改道 (15:48)

新巴城巴表示，因應道路情況，兩條路線包括170號及798號需改道行駛，不停沙田站。另外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為晚上10時15分及10時30分。[新巴城巴路線改道資訊]

港鐵表示，輕鐵705、706及761P線服務暫停，751線改道，只行走友愛至洪水橋站，維持18至25分鐘一班車。

【15:27】港鐵稱由於有公眾活動進行，輕鐵706線服務暫停。

【15:03】港鐵表示，因有人破壞沙田站設施，為保障乘客及員工安全，東鐵線列車不停沙田站，車站亦會關閉。

【08:17】港鐵表示，各項設施的復修進度已有改善，但考慮到周末晚上的風險較平日高，今日（10日）除機場快線外，各線、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。由於設施受到破壞，輕鐵705線暫停服務；751線、761P線維持11至20分鐘一班。

機場快線服務於今晚10時起作出調整，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務今晚9時起暫停。