警鏡頭前喝罵救護阻治理被捕者　消防警方聯合聲明稱「已妥善處理」 (21:44)

香港電台片段顯示，事發時大批防暴警察包圍3名救護員，其間有警員高聲喝問「點解要記者呀？」又對救護員稱「我話畀消防處處長聽呀！聽唔聽到呀？」一名頭盔上顯示職級為警署警長的男警又曾提及「要求換第二個救護員」。

其後多名防暴警察押走最少兩名男子，之後一名救護隊目稱「梗係無啦，人都畀你帶走咗啦」，有警員回應「無事呀，無人受傷呀」，救護隊目批評「唔好咁無賴啦，人哋話唔舒服㗎」，警員之後離開現場。

消防處回覆查詢表示，昨晚10時18分及22分接獲兩宗緊急救護服務召喚，地址分別是屯門時代廣場（北翼）地下及屯門市中心巴士總站附近，處方調派救護車A408及A318到場處理。A318昨晚10時25分到場了解後，得悉一名清醒女傷者已由A408的人員處理，相信兩宗召喚涉及同一名傷者，傷者昨晚10時38分由A408送往屯門醫院治理。網上地圖顯示，屯門時代廣場（北翼）與屯門市中心巴士總站相距約5分鐘步程。

消防處續稱，A318的救護員其後「經現場警務人員安排下」，接觸到一名報稱不適的男子，救護員發現他清醒及「無明顯的表面傷痕」，警方遂將他帶走。

消防處及警務處聯合聲明表示，留意到事件中有警務人員與救護員「發生言語上的衝突」，兩部門管理層向前線人員了解，明白人員在混亂情況下工作承受很大壓力，「管理層對出現上述情況表示明白及理解」。聲明又稱，兩部門的「高級管理層、指揮層級及前線同事」已立即溝通、加強互相了解，事件已妥善處理，並表示雙方會「繼續互相體諒、支持和合作」，期望盡快令社會回復穩定。

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