【添馬公園祈禱追思會】集會開始前　警政總外拘一男 (18:21)

【18:26】穿上黑衣的市民坐滿添馬公園，部分手持白花，神情哀傷。

就讀職專的軒仔帶着白花到場，他對周同學離世感憂傷，即使素未謀面，認為大家都是手足，在運動中離世令人可惜，過去數晚都難以入睡。他說，周同學離世令他願意走得更前，能參與的活動都會參加。

居於廣明苑的文小姐於事發當日在家中看直播，她說，當日下午3時起已有數十名防暴警察在酒店外，至晚上結婚警察的賓客都離場後，警察就瘋狂發射催淚彈，「佢哋做乜喺到擺酒，其實警員唔應該再擺酒」，一個警察結婚竟導致生命離世。

得悉周同學離世，她相當難受，沒想過事件會如此貼身、令人心痛，昨晚和今早都到停車場悼念，其母更泣不成聲，每次途經附近，心裏都不舒服。

文小姐說，運動至今已有多條性命離去，只是周同學的離世讓人「活生生地看到」。她憂慮未來會有更多年輕人出事，但看不到可以怎樣做。

【18:17】集會開始前，一名男子在政府總部外「連儂牆」位置被捕，大批市民包圍及指罵防暴警察，警員退回政總。

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