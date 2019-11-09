【添馬公園祈禱追思會】添馬公園集會結束　警龍和道一度舉藍旗 (22:10)

【22:10】警方回應表示，添馬公園集會高峰期有7500人。大會早前宣布，估計約有10萬人參與。

【21:37】原本在政總外戒備的一批防暴警也退回水馬陣後。龍和道的警車調頭往中環方向離開。

【21:35】龍和道政總外的防暴警撤走。龍和道已不見有示威者聚集。

【21:30】一批警員在政總外戒備，另一批警員則登上警車離去。

【21:23】龍和道防暴警舉藍旗警告聚集的市民，要求勿再用激光筆照射警員。防暴警胸口位置的「行動呼號」顯示，警員隸屬於港島衝鋒隊。

【21:15】主辦方宣布，約有十萬名市民及信徒參與祈禱及追思會。

雖然不反對通知書有效至9時半，金鐘開始有警車增援，添馬公園有市民開始呼籲離開。

【21:00】一批參加者留在添馬公園，點起燭光繼續悼念周同學。

【20:45】仍有大批參加者逗留在大會台前。另有市民不斷向政總及解放軍大樓方向叫罵及用激光筆照射。大批防暴警員在添華道一帶戒備。

【20:32】大會宣布集會流程結束，而集會不反對通知書時間至9時30分完結，參加者可繼續上台獻花。主持人表示，希望集會人士平安回家，並呼籲周一罷工罷課。現場部分參加者開始散去，亦有人繼續上台發言。

【20:30】現場有市民派發海報等物品及即場繪畫，其中有兩名大學二年級女生親手製作一袋黑絲帶供參加者索取配戴。其中一女生說，政府若一早成立獨立調查委員會，便不會發生哪麼多警暴事件，「周同學也不會因而失去生命」。

女生語帶傷感，形容周梓樂是公正公義的青年，認為其去世與警察「一定脫不了關係」。她說，無法衡量事件是警方直接還是間接做成，認為政府必須就事件展開獨立調查。她指出，警察事後為事件解說，前言不對後語，「一個謊言掩蓋另一謊言」，指警察先說事發前無派人進入停車場，又沒向車場發射催淚彈，事隔一日便改口，故不相信「警察自己調查自己。」

她同意就算政府現在宣布成立獨立調查委員會，也不能平息市民對警隊的不滿，已經太遲，但認為這訴求仍必須堅持。

另外，有市民在金鐘通往添馬公園的天橋及行人路快閃噴漆塗鴉，噴上一個黃雨衣背影圖像，悼念因反修例事件去世的人，吸引不少人注目拍攝。

【19:30】好鄰舍北區教會傳道人陳凱興主持追思會，他提到剛離世的周同學、15歲陳彥霖同學，還有很多離世的年輕人；他說，一粒麥子死了，為的是要長出更多子粒，讓他們的種子栽在每人心中。他又表示，香港人不會忘記，又引《聖經》說，誰令無辜人流血，必被清算，直到三代，「祝各高官睡很好，因為你們日子不多了」。

有急救員上台表示，8月5日身在荃灣幫助疑被黑社會斬傷的示威者剪開褲管，第一次目睹兩處深至見骨的傷口，他親手包紮，事後有創傷後壓力症候群，晚上不能成眠，感覺雙手整個8月亦有血腥味，家中仍放着那名受傷示威者的頭盔。他聲淚俱下表示感到很氣憤，每次都是有人受重傷或死亡才換到香港人團結一晚，希望周同學是大家最後一次因悲傷的事而走出來，希望大家記住這份憤怒走下去。

【19:27】自稱為前線勇武示威者的E小姐，站在政總天橋上高舉紙牌，呼籲市民下周一（11日）「三罷」，認為可令以為事不關己的人留意事件。她說，不想再看到有人流血受傷，而罷工罷課相對和平的行動能收成效，可減少被捕和流血事件發生。她認為運動已走到樽頸，周梓樂的離世再激起民憤，但仍找不到位置突破，期望三罷有更多人參與。

【18:26】穿上黑衣的市民坐滿添馬公園，部分手持白花，神情哀傷。

就讀職專的軒仔帶着白花到場，他對周同學離世感憂傷，即使素未謀面，認為大家都是手足，在運動中離世令人可惜，過去數晚都難以入睡。他說，周同學離世令他願意走得更前，能參與的活動都會參加。

居於廣明苑的文小姐於事發當日在家中看直播，她說，當日下午3時起已有數十名防暴警察在酒店外，至晚上結婚警察的賓客都離場後，警察就瘋狂發射催淚彈，「佢哋做乜喺到擺酒，其實警員唔應該再擺酒」，一個警察結婚竟導致生命離世。

得悉周同學離世，她相當難受，沒想過事件會如此貼身、令人心痛，昨晚和今早都到停車場悼念，其母更泣不成聲，每次途經附近，心裏都不舒服。

文小姐說，運動至今已有多條性命離去，只是周同學的離世讓人「活生生地看到」。她憂慮未來會有更多年輕人出事，但看不到可以怎樣做。

【18:17】集會開始前，一名男子在政府總部外「連儂牆」位置被捕，大批市民包圍及指罵防暴警察，警員退回政總。

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