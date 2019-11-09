陳肇始認對催淚煙成分了解有限　衛署：接觸後兩小時內應避餵母乳 (16:22)

【15:59】反修訂《逃犯條例》風波持續5個月，警方已在全港發放數以千計催淚彈。衛生署衛生防護中心網頁周四（7日）上載「催淚煙的健康資訊」，承認有研究指出催淚煙可持續影響生理和心理健康，「特別在兒童、長者、患呼吸系統疾病或有敏感情況的人士等」；若接觸催淚煙持續不適，應諮詢專業醫護人員意見。

中心又引述醫管局毒理學專家表示，催淚煙化學物質「在母乳中累積的機會甚微」，但謹慎起見，婦女接觸催淚氣體後，一至兩小時內應避免餵哺母乳；餵哺前或接觸嬰兒前，應更換衣服及徹底清洗頭髮和皮膚，以免嬰兒接觸到催淚氣體殘留物。

推廣母乳餵哺的愛童行家庭協會主席黎黃佩嫦向本報表示，曾向醫院護士查詢催淚煙會否影響婦女餵哺母乳，獲得的建議與衛生防護中心建議相若；協會暫未接獲有關吸入催淚煙後餵哺母乳的查詢。

衛生防護中心表示，催淚煙對人體健康的影響，視乎包括化學成分、暴露時間、劑量和途徑、個人健康狀況，以及暴露時所處的環境等而不同。皮膚若接觸到催淚煙，應用大量清水和肥皂徹底清洗，並更換受污染衣物；若眼睛不適，可用大量清水或生理鹽水冲洗。若身處室內時附近有催淚煙，市民應關閉所有門窗、關上空調，並可用濕布封上門窗隙罅。

在家居清潔催淚煙殘留物時，衛生防護中心建議盡量使用單次清潔物品，並戴上口罩、橡膠手套、膠圍裙等個人防護裝備。受污染表面可用肥皂水浸濕的布抹，不應使用熱水，以免殘留物蒸發；亦應避免重新揚起殘留微粒，故不應使用電風扇、高壓水槍及掃把等清理。完成清潔後，應妥善包好清潔用品後才棄置。

另外，食物安全中心表示，在催淚煙發放後，市民應留意食物包裝是否完好，並檢查食物有否受損壞或污染；以流動清水清洗水果或蔬菜等受影響食物，可減少食物表面的污染物，若懷疑食物受污染或有異樣，「為審慎起見，便不應進食」。

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