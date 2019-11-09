林鄭閉門向警授勳　許智峯舉牌抗議警暴被抬走　政府表遺憾 (20:50)

發言人特別強調，政府對警務人員頒授勳銜及嘉獎，是表彰他們對香港作出的重要貢獻，以及嘉許他們努力不懈、致力服務社會。

【13:58】科技大學22歲學生周梓樂周一（4日）於將軍澳尚德邨停車場墮樓命危，昨晨（8日）不治。政府今早（9日）閉門舉行勳銜頒授典禮，民主黨立法會議員許智峯今日發新聞稿表示，他在頒授警隊卓越獎章環節期間，舉起「暴警殺人 沉冤待雪」八字標語並叫口號，不滿特首林鄭月娥向警隊頒授卓越獎章及榮譽獎章，最後被10多名保安抬走。

許智峯批評，林鄭月娥在過去處理警方濫用暴力事件上無所作為，導致昨天有市民因警暴離世，引起社會極大悲憤。在過往4、5個月來，更有市民疑因警暴不知所蹤、離奇死亡及自殺等。

他表示，香港人過往幾個月見證警察濫暴濫捕，令公眾對警察的信心盡失，林鄭月娥今日繼續向警察頒授獎章予以讚揚，「明目張膽與民為敵」。他指出，抗議是要政府知道自己滿手鮮血，政府與警隊不配香港人尊重，死者沉冤待雪。

許智峯為區議會選舉中環選區候選人，另一名候選人為黃鐘蔚。

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