【區議會選舉】聶德權：泛民議員被捕與區選無關　毋須為押後設死線 (11:23)

聶德權指出，現時社會的情緒、環境很繃緊及躁動，每一天發生的事情都可成為助燃。對於有候選人議員辦事處及宣傳橫額遭破壞，他希望社會停止暴力，選民才可安心投票。

行政會議成員葉國謙日前建議政府應在本月17日劃下死線，決定區選是否如期進行，聶德權表示，不認為要訂立死線，政府會密切注視局勢發展，並全心全意希望選舉能和平有序地進行。

選舉前拘議員 區諾軒：政府挑動社會矛盾

議會陣線立法會議員區諾軒為昨日被捕的其中一人，他今早出席港台節目時表示，他被控4罪，涉妨擾民建聯議員開會，他沒想過警方會用《立法會（權力及特權）條例》拘捕他們。他認為，議員之間的事應透過立法會議事規則解決，法院不應介入事件，質疑政府挑動社會矛盾。

出席同一節目的自由黨議員邵家輝認為，泛民議員被捕一事對非建制派候選人有利，市民覺得他們被打壓。

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