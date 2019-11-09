港大法律系教授張善喻：臨時禁制令涵蓋廣用字不清晰　影響言論自由 (11:04)

張善喻指出，法庭不應輕易頒下禁制令限制言論自由，因這涉及憲法保護的權利，以及有違普通法不輕易以言入罪和不應任意為言論作事前限制（prior restraint）的原則。由於規管的行為已受刑法約束，法庭便不應輕易以民法給予當事人不必要的保障。而且，最近兩次律政司以公眾利益守護者身分向法庭申請的臨時禁制令，都是在沒有答辯人可提出相反或全面的法律觀點的情況下，由法官即日作出，所涵蓋的範圍非常廣泛，有可能影響港人的言論自由，行文用字亦不清晰明確，令人無所適從。

她又表示，針對警員及其家屬被起底及滋擾的禁制令，任何恐嚇、騷擾、威脅、煩擾警員及其配偶或家屬也屬違法。恐嚇、騷擾、威脅這些用詞有特定的法律含義，但「煩擾」（pester）卻未有定義。「煩擾」本身並不違反現行任何民事或刑事法律，她質疑為何會變成藐視法庭的行為，質疑法庭是否應變相地取代立法會的職能，制定新的法律。

她指出，另一項針對在互聯網的平台或媒介鼓吹暴力言論的禁制令也同樣用了含糊不清的字眼，質疑若某一集團的高層說了非常反感的言論，而有人用圖文並茂的方法在網上突顯該言論，最後引致該集團的餐廳遭受破壞，是否構成「促進」或「鼓勵」了暴力，「若是，到底是原本說話的人應負責還是在網上傳播信息的人？」

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