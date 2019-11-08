【周梓樂離世】畢業禮變悼念　獻花始知隊友亡　投球隊師兄嚎啕大哭 (23:58)

科大電子及計算機工程應屆畢業生莊先生得知有科大生逝世，放工後特意回校參加追悼晚會，會後獻花時看見文宣上的黑白照，才赫然發現竟是往昔的投球隊隊友Alex，即時在悼念會台下崩潰大哭，需在場的紅十字會心理支援人員安慰。他說，與Alex相識一年，上次見面是9月，他當時回校找身為投球隊幹事的Alex取背囊。

他說，印象中的Alex「好好人」，多數人玩投球都不喜歡做防守位置，因做防守沒機會「射波」，雖然Alex私下說過想射波，且經常投中，但教練安排Alex做防守，Alex亦全無怨言。他說，Alex打波有天分，且修讀計算機科學及工程學系，屬於「讀書叻」的同學。同場另有一女同學亦默默落淚，她說與周梓樂並不相識，但由於年紀相近，已當作是手足，「手足傷了，都覺得痛，所以會哭」。

有家住大角嘴的邱太放工後來追悼會，一度落淚，她說，周梓樂墮樓原因未明，「死得不明不白」，自己兒子與周梓樂年紀相若，因而感同身受。科大學生會臨時幹事會指出，校方未能出席晚上追悼會，稍後會舉辦官方悼念活動。

牧師朱耀明在悼念會領禱，表示周同學流下的汗和血、甚至將生命獻神，捍衛香港自由，並用無比勇敢面對強權與暴力。他指年輕人本有非常美好的日子，但為了社會和所有人，用生命捍衛自由，他生命雖短，但他所發出的光輝照亮了各人的心，啟迪及鼓勵了眾人，繼承他的勇氣和信念。

有科大物理系4年級的黃同學到場摺紙鶴，他說，與周梓樂是小學同學，曾同班一年，印象周是「讀書叻」、勤力的學生。他表示，早上得知周梓樂的死訊十分震驚，認為周墮樓事件有疑點，冀校方可徹查。

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