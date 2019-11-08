【周梓樂離世．尚德停車場】黑衣人燒電箱砸將軍澳站　記者疑中橡膠彈 (23:53)

【23:53】將軍澳有記者疑中橡膠子彈，急救員剪開其褲管為其治理。

【23:44】現場有傳將軍澳站內有防暴警，示威者闖進站內，在站口擺放桌椅等雜物堵塞，並在站內放火後離去。

【23:15】港鐵將軍澳站遭破壞，欄杆玻璃、閘機被打破，站內有一股燒焦味。有示威者扯出消防喉向站內射水。

【23:09】有人在唐俊街寶邑路十字路口設路障堵路。

【23:02】唐德街街燈全熄。先後有兩輛消防車抵達唐俊街，其中唐德街電箱火種已被救熄。

【22:55】被縱火電箱不停閃出火花及傳出爆炸聲，示威者呼籲在場人士遠離，並往Popcorn前進。唐俊街其中一段街燈疑因電箱起火而熄燈。

【22:49】唐明街唐俊街十字路口一個電箱起火，傳出爆炸聲，冒出黑煙。

【22:44】黑衣人用膠箱、欄杆、保鮮紙等在寶康路唐明街交界設路障後，退回唐明街唐俊街十字路，現時該路口有近百人聚集。

【22:18】其間數十名全副裝備的黑衣人在唐明街爭執，為是否設路陣爭持不下，有人認為今晚要悼念周同學，不要搞事，但有人指出站在馬路中間爭執其實與堵路無異。數分鐘後，最後黑衣人決定在唐明街寶康路交界設路障。大批人逗留在十字路口馬路上。

【21:26】尚德停車場外，唐明街唐俊街十字路大批人聚集在行人路及安全島，高呼針對警方的口號。有人搬動鐵欄企圖堵路，但被阻止。

【21:01】一批基督徒在停車場2樓舉行追思祈禱會，數十人聚集一起唱聖詩。

【20:41】唐明街唐俊街十字路口旁行人路，有大批市民默站，氣氛凝重。

【20:18】有市民自發在停車場牆上貼單張，以及把單張夾在車頭水撥，呼籲車主提供行車記錄儀片段。有人在停車場外牆掛上「警謊殺人」巨型直幡，以及「NEVER FORGET, NEVER FORGIVE」大橫額。

【20:09】市民於8時09分一起默哀一分鐘。

【20:07】獻花人龍延伸至尚德廣場。有市民一邊排隊，一邊大叫「香港人報仇」。

【19:50】到場悼念的市民在周梓樂墮樓位置獻上白花、燃點蠟燭，獻花人龍貫穿整層停車場；眾人神情凝重，現場哭泣聲不絕。停車場內及附近一帶未見有警察。

停車場保安指出，今晚封閉其中一條通往二樓的斜路，讓市民悼念。另外，有人在停車場牆上貼上白紙，供到場的人寫上悼念字句。

25歲的科大校友黃先生表示，得知周同學逝世時感到非常難過，認為校長史維的公開信顯示他重視事件，已盡他所能去為周同學找真相。他表示，周同學的離世不會令他擔心個人安危，反面會更積極參加示威，「打壓愈大，反抗愈大」。

24歲的林小姐說，不再相信警方能公正地調查事件，因為是「自己人查自己人」，甚至感覺真相一世都不會找到，感到非常絕望。她對死因庭持觀望態度，並呼籲停車場車主能交出行車記錄儀片段予新聞媒體。

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