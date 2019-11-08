【周梓樂離世．多區悼念】警油麻地開實彈槍　荃灣放催淚彈 (23:29)

【23:29】筲箕灣道近海晏街有人縱火。

【23:23】旺角防暴警由亞皆老街沿彌敦道向油麻地推進。

港鐵稱較早時「有暴徒向營運中的荃灣站大堂遭投擲汽油彈」。

【23:08】西灣河太安樓的美心西餅被破壞，數十名防暴警察太安樓對出的筲箕灣道佈防。目擊者表示，防暴警已封閉筲箕灣道一小時，並曾施放5至6枚催淚彈；市民可經後街離開。

銅鑼灣崇光百貨對開的警員離開後，示威者第三次在怡和街設路障，防暴警之後再到場清理路障。

【23:02】銅鑼灣崇光百貨對出，警方推進並清理路障，與市民互罵。立法會議員許智峯來到，叫警員勿挑釁市民，警反指許每次都帶領人挑釁警員。許智峯是區議會選舉中西區中環選區候選人，同區另一候選人是黃鐘蔚。

【22:45】3名救護員在屯門屯匯街被大批防暴警察包圍，現場有人稱「無事呀，無人受傷呀」，防暴警之後離開，救護員隨後亦離開。

警方在荃灣大河道海壩街交界施放催淚彈。

【22:41】銅鑼灣怡和街防暴警向東離開後，市民再次在馬路聚集，並在怡和街近東角道設路障。

【22:39】荃灣防暴警再次向大河道和海壩街方向舉黑旗警告，示威者高呼附近有小學。

【22:35】警方在旺角彌敦道舉黑旗警告會使用催淚煙，警員戴上防毒面具，又將地面一部破碎的攝錄機放入證物袋。

【22:30】荃灣楊屋道、沙咀道及大河道均有防暴警佈防，大河道防暴警與示威者對罵，一度擎槍，並舉黑旗警告。

防暴警再次到銅鑼灣怡和街近崇光百貨清理路障。

【22:22】晚上約10時，有警員在油麻地彌敦道近碧街開一發實彈槍。目擊者表示，警員在窩打老道落車後，約十名速龍及便衣警員在彌敦道遇上示威者，警員人數不及示威者，其中一名警員隨即開一槍。現場地面遺下彈殼。

消息稱，當時警員被50至60名示威者包圍及掟石，其間一名便衣警向天開發射一發實彈。但有目擊者表示，警員當時是向人群開槍。

屯門屯匯街一帶多人被捕；現場有女子頭部受傷倒地。

前荃灣裁判發院範圍內一棵大樹較早前起火；現場附近一條天橋上多名警員散趕市民，有長者步速較慢，被一名警員不停推向前走。

【22:09】數十防暴警察在屯門大會堂附近的屯門公路旁戒備，現場傳出大叫「死曱甴」的聲音。一輛消防車經過現場，市民對消防員歡呼。

【22:07】數十防暴警察到達沙田小瀝源路遊樂場對開，舉黑旗警告會使用催淚煙，之後向銀城街推進並消除路障，一度舉槍及胡椒噴霧指向市民。在場市民大叫「你走就OK㗎喇，我哋全部想返屋企㗎咋！你走我哋就返屋企㗎喇，唔該晒！」警員之後退回小瀝源路警車旁，其間繼續高聲喝罵市民。

【21:53】旺角上海街近朗豪坊有人縱火燒路障。

【21:49】沙田第一城有示威者堵路，警方舉旗警告，稱剛才「有人擲汽油彈」。

數十名防暴警察到達屯門大會堂外的廣場。

銅鑼灣有救護車想經過怡和街，車上救護員表示要到百德新街救人，示威者檢視後放行救護車。有人稱波斯富街防暴警察已「落地」，示威者離開路障位置，到東角道附近集結。早前有人渣甸街設路障，有外國人乘搭之的士想衝過去，司機險被「私了」。的士最終逆線離開。

【21:34】屯門屯匯街近屯門鄉事會路一條天橋起火，警方稱在場者正參與非法集結，又舉橙旗警告會開槍。

銅鑼灣崇光百貨對出，示威者拒絕放行電車，被困的3部電車終倒行離開。

【21:26】約20名防暴警察到達沙田堵路位置清理路障。

【21:16】沙田鄉事會路大涌橋路交界、屯門公路、銅鑼灣怡和街、旺角彌敦道都有人堵路。

【20:55】大批市民在沙田新城市廣場悼念周梓樂。港鐵沙田站內有圍欄的玻璃碎裂，車站廣播稱由於發生緊急事故，該站將會關閉，乘客必須立即離開。

旺角彌敦道亞皆老街交界，有人破壞交通燈及港鐵旺角站C1出口，出口旁的電話亭被拆毀，疑電線受損，現場一度傳出火光。朗豪坊對開亦有港鐵站出口受破壞。

【20:43】旺角西洋菜街至彌道道的一段豉油街，自晚上8時起站滿悼念周梓樂的市民，他們排隊獻花，並燃點蠟燭砌出「Truth」。其報部分人行出彌敦道，並佔據彌敦道亞皆老街交界的十字路口。

銅鑼灣東角道市民合唱「Sing Hallelujah to the Lord」。

上百名市民在黃埔悼念周梓樂。

【20:37】銅鑼灣怡和街防暴警察一度以警棍指向市民，其後登上警車離去，市民見狀歡呼。較早前在該處中胡椒噴霧的記者，由急救員協助清洗。

【20:29】銅鑼灣東角道、怡和街一帶，有人圍着警車大叫「殺人犯，殺人填命！」有人向警察扔雜物，警員施放胡椒噴霧並拘捕一人押上警車。

在東角道近金百利廣場，有市民用蠟燭砌成「We are born to be free」。

【20:22】銅鑼灣東角道一名男子走出馬路，說自己昨（7日）一直坐在周梓樂留醫的伊利沙伯醫院。他希望大家用各自方法，前往將軍澳尚德邨獻花，作為對周梓樂的最後祝福。

其後，現場齊聲輕唱《願榮光歸香港》，再大叫「光復香港 時代革命」、「香港人，報仇！」等，說要面向警車大叫口號。

【20:13】數百名市民在中環碼頭悼念周梓樂，不少人默哀時手持蠟燭。沙田新城市廣場內，悼念周梓樂的市民亦站滿商場中庭及樓上兩層。另有數百名市民在旺角悼念。屯門文娛廣場和尖沙嘴鐘樓旁水池邊均有百計市民悼念。

【20:06】銅鑼灣東角道現場市民默哀一分鐘，不少人手持蠟燭，亦有人亮起手機閃光代替。

【19:59】數十名戴口罩市民在銅鑼灣東角道準備悼念周梓樂，部分手執白花。27歲的Jojo（右）和25歲的Mandy（左）在telegram「公海」看到有人號召悼念後，特意在附近買了兩束白花前來。Jojo說，運動至今已有多人犧牲，雖然無一有確實證據證明是警察所為，但今次周梓樂事件中，明顯警方有阻撓救援。「警方現在零公信力，同垃圾無分別，嬲佢都費事。佢哋𠵱家講乜我都唔會信，好似次次也是在傳媒爆料後，就再作一個故仔出嚟。」

Jojo又說，自己作為一個人，也會擔心自己有一日會如周梓樂一樣死得不明不白；又有感運動至今越來越少人出來，盼大家再走出來。

【19:33】銅鑼灣東角道旁一段怡和街有3架警車戒備，其中一架有數名防暴警察落車巡邏。

【19:00】晚上7時，正舉行感謝祭的銅鑼灣崇光百貨，有職員張貼暫停營業告示，同時店內仍有人購物。

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