【周梓樂離世．多區悼念】沙田站廣播稱關站　警銅鑼灣拘一人　旺角市民行出彌敦道 (20:56)

【20:55】大批市民在沙田新城市廣場悼念周梓樂。港鐵沙田站內有圍欄的玻璃碎裂,車站廣播稱由於發生緊急事故,該站將會關閉,乘客必須立即離開。

旺角彌敦道亞皆老街交界,有人破壞交通燈及港鐵旺角站C1出口,出口旁的電話亭被拆毀,現場一度傳出火光。朗豪城對開亦有港鐵站出口受破壞。

【20:43】旺角西洋菜街至彌道道的一段豉油街,自晚上8時起站滿悼念周梓樂的市民,他們排隊獻花,並燃點蠟燭砌出「Truth」。其報部分人行出彌敦道,並佔據彌敦道亞皆老街交界的十字路口。

銅鑼灣東角道市民合唱「Sing Hallelujah to the Lord」。

上百名市民在黃埔悼念周梓樂。

【20:37】銅鑼灣怡和街防暴警察一度以警棍指向市民,其後登上警車離去,市民見狀歡呼。較早前在該處中胡椒噴霧的記者,由急救員協助清洗。

【20:29】銅鑼灣東角道、怡和街一帶,有人圍着警車大叫「殺人犯,殺人填命!」有人向警察扔雜物,警員施放胡椒噴霧並拘捕一人押上警車。

在東角道近金百利廣場,有市民用蠟燭砌成「We are born to be free」。

【20:22】銅鑼灣東角道一名男子走出馬路,說自己昨(7日)一直坐在周梓樂留醫的伊利沙伯醫院。他希望大家用各自方法,前往將軍澳尚德邨獻花,作為對周梓樂的最後祝福。

其後,現場齊聲輕唱《願榮光歸香港》,再大叫「光復香港 時代革命」、「香港人,報仇!」等,說要面向警車大叫口號。

【20:13】數百名市民在中環碼頭悼念周梓樂,不少人默哀時手持蠟燭。沙田新城市廣場內,悼念周梓樂的市民亦站滿商場中庭及樓上兩層。另有數百名市民在旺角悼念。屯門文娛廣場和尖沙嘴鐘樓旁水池邊均有百計市民悼念。

【20:06】銅鑼灣東角道現場市民默哀一分鐘,不少人手持蠟燭,亦有人亮起手機閃光代替。

【19:59】數十名戴口罩市民在銅鑼灣東角道準備悼念周梓樂,部分手執白花。27歲的Jojo(右)和25歲的Mandy(左)在telegram「公海」看到有人號召悼念後,特意在附近買了兩束白花前來。Jojo說,運動至今已有多人犧牲,雖然無一有確實證據證明是警察所為,但今次周梓樂事件中,明顯警方有阻撓救援。「警方現在零公信力,同垃圾無分別,嬲佢都費事。佢哋𠵱家講乜我都唔會信,好似次次也是在傳媒爆料後,就再作一個故仔出嚟。」

Jojo又說,自己作為一個人,也會擔心自己有一日會如周梓樂一樣死得不明不白;又有感運動至今越來越少人出來,盼大家再走出來。

【19:33】銅鑼灣東角道旁一段怡和街有3架警車戒備,其中一架有數名防暴警察落車巡邏。

【19:00】晚上7時,正舉行感謝祭的銅鑼灣崇光百貨,有職員張貼暫停營業告示,同時店內仍有人購物。

周梓樂離世 相關報道:

警:事發當晚沒派喬裝警到將軍澳 被問責任稱「大家都想讓事件平息」

警澄清墮樓事件前15警曾進尚德邨停車場 短暫逗留後離開

領展表惋惜難過 將發放更多停車場CCTV片段

首宗示威現場受傷後喪命 民主派等深表痛惜促查明真相

立法會內會民主派默哀 建制派離場