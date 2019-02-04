【周梓樂離世．多區悼念】沙田站廣播稱關站　警銅鑼灣拘一人　旺角市民行出彌敦道 (20:56)

【20:55】大批市民在沙田新城市廣場悼念周梓樂。港鐵沙田站內有圍欄的玻璃碎裂，車站廣播稱由於發生緊急事故，該站將會關閉，乘客必須立即離開。

旺角彌敦道亞皆老街交界，有人破壞交通燈及港鐵旺角站C1出口，出口旁的電話亭被拆毀，現場一度傳出火光。朗豪城對開亦有港鐵站出口受破壞。

【20:43】旺角西洋菜街至彌道道的一段豉油街，自晚上8時起站滿悼念周梓樂的市民，他們排隊獻花，並燃點蠟燭砌出「Truth」。其報部分人行出彌敦道，並佔據彌敦道亞皆老街交界的十字路口。

銅鑼灣東角道市民合唱「Sing Hallelujah to the Lord」。

上百名市民在黃埔悼念周梓樂。

【20:37】銅鑼灣怡和街防暴警察一度以警棍指向市民，其後登上警車離去，市民見狀歡呼。較早前在該處中胡椒噴霧的記者，由急救員協助清洗。

【20:29】銅鑼灣東角道、怡和街一帶，有人圍着警車大叫「殺人犯，殺人填命！」有人向警察扔雜物，警員施放胡椒噴霧並拘捕一人押上警車。

在東角道近金百利廣場，有市民用蠟燭砌成「We are born to be free」。

【20:22】銅鑼灣東角道一名男子走出馬路，說自己昨（7日）一直坐在周梓樂留醫的伊利沙伯醫院。他希望大家用各自方法，前往將軍澳尚德邨獻花，作為對周梓樂的最後祝福。

其後，現場齊聲輕唱《願榮光歸香港》，再大叫「光復香港 時代革命」、「香港人，報仇！」等，說要面向警車大叫口號。

【20:13】數百名市民在中環碼頭悼念周梓樂，不少人默哀時手持蠟燭。沙田新城市廣場內，悼念周梓樂的市民亦站滿商場中庭及樓上兩層。另有數百名市民在旺角悼念。屯門文娛廣場和尖沙嘴鐘樓旁水池邊均有百計市民悼念。

【20:06】銅鑼灣東角道現場市民默哀一分鐘，不少人手持蠟燭，亦有人亮起手機閃光代替。

【19:59】數十名戴口罩市民在銅鑼灣東角道準備悼念周梓樂，部分手執白花。27歲的Jojo（右）和25歲的Mandy（左）在telegram「公海」看到有人號召悼念後，特意在附近買了兩束白花前來。Jojo說，運動至今已有多人犧牲，雖然無一有確實證據證明是警察所為，但今次周梓樂事件中，明顯警方有阻撓救援。「警方現在零公信力，同垃圾無分別，嬲佢都費事。佢哋𠵱家講乜我都唔會信，好似次次也是在傳媒爆料後，就再作一個故仔出嚟。」

Jojo又說，自己作為一個人，也會擔心自己有一日會如周梓樂一樣死得不明不白；又有感運動至今越來越少人出來，盼大家再走出來。

【19:33】銅鑼灣東角道旁一段怡和街有3架警車戒備，其中一架有數名防暴警察落車巡邏。

【19:00】晚上7時，正舉行感謝祭的銅鑼灣崇光百貨，有職員張貼暫停營業告示，同時店內仍有人購物。

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