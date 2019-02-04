【周梓樂離世】警澄清墮樓事件前15警曾進尚德邨停車場　短暫逗留後離開 (18:27)

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷今（8日）召開記者會，表示警方對科大生周梓樂離世感到難過，並向他的家人及朋友予以深切慰問，傅逸婷一度哽咽，承諾警方會深入調查事件，並建議召開死因庭，屆時更多證據在庭上披露。她澄清，周梓樂墮樓前，警方其實先後兩次進入尚德邨停車場，而非早前所指的一次。
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警方周二（5日）首次交代周梓樂墮樓事件時，稱警員只在周一（4日）凌晨進入停車場一次。今日東九龍總區刑事總部警司（行動）胡家欣再透露，原來警方在11月3日晚上11時06分，有15名警員經唐明街樓梯進入尚德邨停車場，擬處理滋擾事件，不過逗留十多分鐘後他們同一樓梯離開，並無警員留在停車場內。
東九龍總區刑事總部警司（行動）胡家欣表示，確認11月3日當晚11時54分，周梓樂獨自離開居所。至4日凌晨12時23分，有人在附近堵路，周梓樂於凌晨12時26分步行進入尚德邨停車場，而由12時26分至1時期間，斷斷續續看到周梓樂獨自在停車場內徘徊。
12時41分警方施放催淚彈，消防於12時55分接獲警鐘誤鳴而進入該停車場。凌晨1時，屋苑閉路電視顯示，周梓樂經天橋步行往富康花園，1分鐘後經天橋返回停車場。1時02分周梓樂獨自在停車場2樓，經行車道走到3樓。至1時05分，消防獲市民通知有人從高處墮下，發現周梓樂倒臥地上。
傅逸婷對警方發放的資訊未夠準確，「令大家有混淆」表示「唔好意思」。她其後回應其他提問時表示，警方在事發後48小時內交代已掌握的資訊，「希望大家都欣賞我們的努力」，又稱今日再開記者會是公布更多資訊，澄清混淆的資料。她表示，警方留意到網民號召今晚及周末為事件舉行集會，呼籲各方冷靜，給予周梓樂的家人及朋友空間。