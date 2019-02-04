【周梓樂離世】警：事發當晚沒派喬裝警到將軍澳　被問責任稱「大家都想讓事件平息」 (18:19)

東九龍總區刑事總部警司（行動）胡家欣表示，根據警方截至目前的調查顯示，周日（3日）至周一警方都沒派出喬裝警或便衣警到將軍澳區，休班警他則不清楚，「因為休班警員毋須向我們報告他當時在哪個地方」。

至於有網上片段顯示，事發當晚停車場內疑有一名黑衣人，從後推着另一人向前行，胡家欣稱片中兩人衣著都與周梓樂不同；又表示已另有片段顯示當時兩人是平排向前行，其間其中一人「仆一仆」而非被推。他說不知道該兩人是什麼人，但稱兩人都不是警員。

有在場記者質疑，警方周二（5日）是在周梓樂傷重的消息傳出後，才向公眾交代事件，至今日周離世後再召開記者會是「貓哭老鼠」；又質疑警方若重視事件，應派出高層見記者，但現時未有高層現身是與涉案警區割席。東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷回應表示，警方在事發48小時內已交代當時掌握到的資訊，「希望大家都欣賞我們的努力」。

傅逸婷說，警方「有既定程序」、「專業安排」由誰負責發布會，着公眾「理解、習慣有系統的安排」；又稱若所有調查或發布會都由管理層出席，會「好難做負責任的調查工作」。胡家欣補充，他出席今日記者會，是因為他是今次死因調查的主管，目前他最了解事件，他認為由他「主動真誠」交代事件是最切合；又稱現階段是調查死因，而非調查警察，若過程中發現警方需就事件負責，警方「一定如實向死因裁判官匯報」。

在場記者高聲追問警方是否自覺在事件中「丁點責任都無」，以及再問警方在周梓樂死後再開記者會是否「貓哭老鼠」，傅逸婷回應稱事件是「悲劇」，「不要鬧到好似大家都好不滿、好嘈吵的環境」，稱「大家都想讓事件平息」，籲社會給予周梓樂的家人、朋友及公眾有「安靜時間」思考事件如何發生，強調警方會「公平公正調查」。

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