海關搗15間Party room涉用侵權卡拉OK器材　18人被捕 (17:30)

周二（5日）至周四（7日）期間，海關在全港多區採取代號「雲雀」行動，派員喬裝顧客掃蕩15間派對房間，檢獲28套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放系統、兩部載有懷疑侵權歌曲的伺服器電腦，以及6套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，總值約46萬元。行動中10男8女被捕，年齡介乎19至68歲，現正保釋候查。

調查顯示，檢獲的卡拉OK設備有兩種操作模式，第一種是一體式卡拉OK點唱機，點唱機有一個內存硬碟，並預載了超過一萬首歌曲，客人在房間內無需連接互聯網亦可點唱，若點唱機連接互聯網，則可透過雲端的歌曲庫下載更多歌曲，雲端歌曲庫儲存多達30萬首歌曲。

第二種模式用於規模較大的派對房間，點唱機無儲存裝置，負責人在中央設立伺服器電腦，伺服器儲存所有歌曲，客人透過內聯網可在各房間內讀取中央伺服器內的侵權歌曲。版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威指出，中央伺服器的內存容量相當龐大，達1.8萬GB，儲存了約4萬首歌曲，全部都是高清、高音色及高畫質的歌曲。

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